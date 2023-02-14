Украинка с малолетними сыновьями погибла под завалами в Турции

Женщина с детьми несколько месяцев назад уехала к родственникам в Турции, убегая от войны в Украине. Сыновьям было 5 и 10 лет.

Related video

В Турции в провинции Хатай в городе Антакья в результате масштабного землетрясения погибла семья из Украины — жительница Запорожья Юлия Петрова с сыновьями 5 и 10 лет. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова отца Юлии Сергея Петрова.

"С 6 февраля, когда произошло землетрясение, они перестали выходить на связь. Но сегодня нам подтвердили, что их тела нашли под завалами", — рассказал мужчина.

По словам родных, Юлия Петрова и ее два сына - Захар и Макар несколько месяцев назад переехали к родственникам в город Антакья провинции Хатай. Муж Юлии – военнослужащий, он получил ранение и сейчас находится в госпитале в Запорожье.

В последний раз Сергей Петров говорил с дочерью вечером 5 февраля, а уже 6 февраля в 4 утра произошло землетрясение. Украинка с детьми проживала в многоэтажном доме, и он полностью разрушен.

В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 37 тыс. человек. Впрочем, эта цифра пока не окончательная, сообщила британская радиостанция BBC 13 февраля со ссылкой на данные ООН. В турецком управлении по ликвидации последствий стихийного бедствия сообщили, что в результате землетрясения в Турции погибли более 31,6 тыс. человек. На северо-западе Сирии погибли 5 714 человек, подсчитали в ООН.

Также Фокус писал, что в провинции Хатай, наиболее пострадавшей от землетрясения, уцелел единственный город — Эрзин. Там не зафиксировали ни погибших, ни раненых. Этот феномен объяснили тем, что городские власти не разрешали строительство самостроек и тщательно проверяли строительные нормы.