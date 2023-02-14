"Цифра может удвоиться": в ООН назвали новое число погибших от землетрясения в Турции и Сирии

Количество жертв стихии в двух странах приближается к 40 тысячам. Осложняют ситуацию надвигающиеся морозы и недостаток запасов продовольствия, говорят в ООН.

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В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 37 тысяч человек, но эти цифры могут быть далеки от окончательных. Об этом сообщила британская радиостанция ВВС 13 февраля со ссылкой на данные ООН.

В турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) заявили о более, чем 31,6 тыс. погибших в Турции. На северо-западе Сирии погибли 5714 человек, подсчитали в ООН.

Более 800 тысяч не получают доступ к полноценному питанию, окончательное число погибших в двух странах может оказаться в 2 раза больше, предупредили эксперты.

Работник гуманитарной организации из города Адана на юге Турции в разговоре с ВВС утверждает, что запасы продовольствия у двух стран на исходе. Пострадавшим нужно много вещей, которые трудно найти — нижнее белье, палатки и одеяла.

Осложняет положение мороз, прогнозируемый на этой неделе в Турции и Сирии.

Турецкие власти, по данным ВВС, занялись "охотой" на строительных подрядчиков, которые возводили дома в сейсмоактивной зоне. Подозрения получили 130 человек по итогам проверки 170 тысяч зданий в 10 пострадавших провинциях.

Под стражу взяли по меньшей мере 12 человек, в том числе известных застройщиков, построивших дома в Газиантепе, Адане и в провинции Хатай.

Исламисты не пускают гуманитарную помощь в Сирию

Генеральный секретарь ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс 13 февраля посещал Сирию и рассказывал о завершении этапа спасательных операций. Власти станы постепенно занимаются расселением выживших, их питанием, школьным образованием и медобслуживанием.

По его словам, ООН будет отправлять помощь из контролируемых правительством регионов на северо-запад. Большую часть этого района удерживаемый повстанцами.

[ + – ] Исламисты не пускают в Сирию грузовики с гуманитарной помощью

Провинция Идлиб находится под контролем исламистов из группы "Хайят Тахрир аш-Шам", туда не приходит гуманитарная помощь. Лишь несколько испанских врачей смогли пробраться на эту территорию, утверждают собеседники ВВС.

Источники агентства Reuters отмечают, что исламисты не пускают сирийские грузовики, поскольку не хотят дать президенту Башару Асаду возможность извлекать выгоду из трагедии.

Волны беженцев

В Турции увеличилось недовольство по поводу миллионов сирийских беженцев, их обвиняют в мародерстве на фоне разрушений и хаоса, пишет Reuters.

В соцсетях набирают популярность следующие антисирийские лозунги: "Нам не нужны сирийцы", "Иммигрантов нужно депортировать" и "Больше не приветствуем".

"Мы уже перестали ходить на спасательные объекты, потому что люди начинают кричать на нас и толкать, когда слышат арабскую речь", — рассказал журналистам один из сирийцев.

Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что о новом притоке беженцев из Сирии не может быть речи.

"Мы содействуем оказанию гуманитарной помощи сирийцам, но мы не допустим нового притока сирийских беженцев. Это два разных вопроса", — указывал министр.

Напомним, что турецкие спасатели по состоянию на 13 февраля находили живых людей под завалами зданий. Четырехлетней Мирай удалось выжить после 178 часов нахождения под обломками дома.

Фокус писал о спасении младенца, который пролежал под завалами в Хатае 107 часов. Ребенка отправили в городскую больницу Аданы, он чувствует себя хорошо.

Турецкие Сми сообщали о спасении украинки Елены Акгель с ее четырехлетним сыном Юкселем. Они находятся в больнице под присмотром медиков.