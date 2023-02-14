"Цифра може подвоїтися": в ООН назвали нову кількість загиблих від землетрусу в Туреччині та Сирії

Кількість жертв стихії у двох країнах наближається до 40 тисяч. Ускладнюють ситуацію морози, що насуваються, і брак запасів продовольства, кажуть в ООН.

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Внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії загинули понад 37 тисяч людей, але ці цифри можуть бути далекі від остаточних. Про це повідомила британська радіостанція ВВС 13 лютого з посиланням на дані ООН.

У турецькому управлінні з ліквідації наслідків стихійного лиха (AFAD) заявили про більш ніж 31,6 тис. загиблих у Туреччині. На північному заході Сирії загинуло 5714 людей, підрахували в ООН.

Понад 800 тисяч не отримують доступу до повноцінного харчування, остаточна кількість загиблих у двох країнах може виявитися вдвічі більшою, попередили експерти.

Працівник гуманітарної організації з міста Адана на півдні Туреччини в розмові з ВВС стверджує, що запаси продовольства у двох країн закінчуються. Постраждалим потрібно багато речей, які важко знайти, — спідня білизна, намети й ковдри.

Ускладнює становище мороз, що прогнозується цього тижня в Туреччині та Сирії.

Турецька влада, за даними ВВС, зайнялася "полюванням" на будівельних підрядників, які зводили будинки в сейсмоактивній зоні. Підозри отримали 130 осіб за підсумками перевірки 170 тисяч будівель у 10 постраждалих провінціях.

Під варту взяли щонайменше 12 осіб, у тому числі відомих забудовників, які збудували будинки в Газіантепі, Адані та в провінції Хатай.

Ісламісти не пускають гуманітарну допомогу в Сирію

Генеральний секретар ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс 13 лютого відвідував Сирію та розповідав про завершення етапу рятувальних операцій. Влада стани поступово займається розселенням тих, хто вижив, їхнім харчуванням, шкільною освітою та медобслуговуванням.

За його словами, ООН надсилатиме допомогу з контрольованих урядом регіонів на північний захід. Більшість цього району утримують повстанці.

[ + – ] Ісламісти не пускають у Сирію вантажівки з гуманітарною допомогою

Провінція Ідліб перебуває під контролем ісламістів із групи "Хайят Тахрір аш-Шам", туди не надходить гуманітарна допомога. Лише кілька іспанських лікарів змогли пробратися на цю територію, стверджують співрозмовники ВВС.

Джерела агентства Reuters зазначають, що ісламісти не пускають сирійські вантажівки, оскільки не хочуть дати президенту Башару Асаду можливість отримувати вигоду з трагедії.

Хвилі біженців

У Туреччині побільшало невдоволення через мільйонів сирійських біженців, їх звинувачують у мародерстві на тлі руйнувань і хаосу, пише Reuters.

У соцмережах набирають популярності такі антисирійські гасла: "Нам не потрібні сирійці", "Іммігрантів потрібно депортувати" і "Більше не вітаємо".

"Ми вже перестали ходити на рятувальні об'єкти, бо люди починають кричати на нас і штовхати, коли чують арабську мову", — розповів журналістам один із сирійців.

Міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу заявив, що про новий приплив біженців із Сирії не може бути мови.

"Ми сприяємо наданню гуманітарної допомоги сирійцям, але ми не допустимо нового притоку сирійських біженців. Це два різні питання", — зазначав міністр.

Нагадаємо, що турецькі рятувальники станом на 13 лютого знаходили живих людей під завалами будівель. Чотирирічній Мірай вдалося вижити після 178 годин перебування під уламками будинку.

Фокус писав про порятунок немовляти, яке пролежало під завалами в Хатаї 107 годин. Дитину відправили до міської лікарні Адани, вона почувається добре.

Турецькі ЗМІ повідомляли про порятунок українки Олени Акгель із її чотирирічним сином Юкселем. Вони перебувають у лікарні під наглядом медиків.