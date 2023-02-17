У Туреччині врятували собаку, який провів під завалами 200 годин (відео)

Тварина намагалася вибратися самостійно, подряпавши до крові лапи та морду.

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Група португальських рятувальників, які розбирають завали в Туреччині після сильних землетрусів, витягла з-під завалів лабрадора-ретрівера, якого завалило в Анталії, і який 200 годин чекав на звільнення і навіть сам намагався прокласти собі шлях на волю, подряпавши лапи до крові. Кадри рятувальної операції облетіли соцмережі.

Тварина була дуже худою, з ребрами, що стирчали, і ранами не тільки на лапах, а й на морді.

За словами координатора кінотехнічної групи Національної республіканської гвардії (GNR) у Туреччині Андре Рози, травми пса є ознакою того, що він "намагався прокопати стіну та знайти вихід".

"У нього там було місце тільки для того, щоб лягти", — повідомили рятувальники, додавши, що собаки "можуть обходитися без їжі набагато довше, ніж люди", але навіть у цьому випадку "собака довгий час перебуває без доступу до води".

Зазначається, що порятунок тварини став щасливою випадковістю. Команда пошукових систем прямувала до будинку, де, як передбачалося, є труп людини. З ними був собака Кейсі, який отримав від офіцера Філіпа Мендеса іграшку після того, як повернувся з-під завалів. Кейсі загавкала від радості, і в цей момент почувся гавкіт з боку зруйнованої будівлі.

Команда спробувала з'ясувати, звідки долинав гавкіт. Спочатку вони обшукали перший поверх будинку, який постраждав від землетрусу, але швидко зрозуміли, що тварина застрягла в обваленому підвалі, спресованому структурними пошкодженнями будівлі.

"Я думаю, що це цегла. Так і має бути", — сказав оперативник, який відразу почав ламати стіну, використовуючи хуліганку (інструмент, що дозволяє просвердлити стіну), у тому місці, де, на їхню думку, повинен був бути собака. Поступово отвір почав відкриватися, і невдовзі люди побачили тварину.

Команда залишила трохи їжі поруч із діркою та покликала пса. Через кілька секунд тварина подолала страх і вибралася з ув'язнення.

Рятувальники почали плескати в долоні від радості, що спочатку налякало пса, проте потім він повернувся попити води. Португальці назвали його "Туга", проте буквально за годину знайшовся господар собаки, який розповів, що ретривера звуть "Тарчин" (у перекладі з турецького "кориця").

За словами Філіпе Мело, пожежника з Лісабона, "ці епізоди надихають португальську рятувальну команду в Туреччині".

Два землетруси магнітудою понад 7 балів сталися на південному сході Туреччини 6 лютого. За останніми даними, кількість загиблих внаслідок турецько-сирійських землетрусів наближається вже до 45 тисяч. Серед них — п'ять українців.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що підрядник, який будував будинки, що завалилися, намагався втекти за кордон, але його затримали.