Справжнє диво. У Туреччині врятували собаку, який провів під завалами 23 дні (відео)

Незважаючи на таке тривале перебування під завалами, пес загалом абсолютно здоровий.

Related video

У Туреччині, яку 6 лютого сколихнули потужні землетруси, триває розбір завалів. Наразі рятувальники все рідше знаходять живих людей під руїнами будинків, тому виявлення тварини, яка змогла протриматися без їжі та води 23 дні, стало справжнім дивом, повідомляє The New York Post.

Собаку породи хаскі на прізвисько Алекс рятувальники знайшли недалеко від Антак'ї в провінції Хатай, під двоповерховим будинком, що обвалився. Рятувальники знаходилися там у пошуках місця для будівництва тимчасового притулку для людей, які вижили після землетрусу. Вони почули слабкі звуки під руїнами і пішли на них. Щоб витягти тварину, їм знадобилося півтори години.

Видання зазначає, що в рятувальній операції брав участь і власник пса, який кликав його на ім'я.

Коли собаку дістали, вона виглядала враженою і слабкою. Алекса напоїли водою та передали на лікування до Федерації прав тварин Туреччини.

"Це справді було диво. Це справжнє диво, що він вижив у цій ямі 22 дні, нічого не їв і не пив", – упевнений волонтер організації HAYTAP Осман Полат.

Як тварина стільки часу змогла прожити без їжі та води, досі для всіх залишається загадкою.

Землетруси, що зачепили Туреччину та Сирію 6 лютого, призвели до загибелі 50 тис. осіб та руйнування приблизно 173 тис. будівель. 27 лютого в Туреччині стався ще один землетрус магнітудою 5,6, зосереджений у місті Есільюрт у провінції Малатья.

Раніше Фокус писав про ще одного врятованого собаку, який опинився під завалами.