Турецкий велогонщик стал хозяином кота, спасенного им из-под завалов через 129 часов (видео)

Али Какас до последнего надеялся найти владельцев животного, но когда надежды не осталось, принял кота в свой дом.

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Турция и Сирия до сих пор продолжают поиски людей, ставших жертвами двух сильнейших землетрясений, а количество погибших перевалило уже за 40 тысяч. Однако даже в таких страшных реалиях есть место чуду. СМИ облетела история 33-летнего пожарного Али Какаса, который нашел черно-белого кота после того, как животное провело 129 часов под завалами, и "усыновил" его.

История произошла в Нурдаги в провинции Газиантеп на востоке Турции. Когда мужчина достал животное, накормил и напоил его, кот отказался покинуть своего спасителя. Али и его коллеги назвали кота Энказ что в переводе с турецкого означает "мусор".

На трогательных фото Энказ счастливо сидит на плече Али во время перерыва в спасательных работах его команды, а видео этой парочки и вовсе стало вирусным в Сети. Позже кот ходил по пятам за своим спасителем, пока тот продолжал искать выживших в руинах. Али искренне надеялся, что животное поможет ему в поисках своих хозяев.

Когда о пропаже животного никто не заявил, Али понял, что хозяева, вероятнее всего, погибли. Он забрал Энказа в свой родной город Мардин, примерно в 250 милях от Нурдаги.

Сейчас кот обживается в новом доме. Он ест вместе с семьей Какас, а также спит рядом со своим спасителем.

"Моя мать, отец, братья и сестры поддерживают меня. Мы воспринимаем кота как члена семьи. Кот не порвал со мной, и я не расстался с ним. Теперь я забочусь о нем в моем доме. Мы спим с ним. Он ни разу не падал с моих колен с того дня, как приехал. Мы быстро подружились. Нам обоим пришлось нелегко. Мы переживем эту травму, обняв друг друга", – говорит Али.

Пожарный добавил, что увидел грусть в глазах кота и поклялся не бросать его.

"Он был грустным с того дня, как появился… У животных тоже есть чувства. В этом смысле я стараюсь делать все, что могу", – добавил Какас.

О новой жизни Энказа его нынешний владелец рассказывает на странице в Instagram, и за ними уже следят почти 20 тысяч человек.

Кстати, Али – профессиональный велогонщик. Он выступал за национальную сборную Турции по горным велосипедам.

Пользователи социальных сетей из Великобритании, США, Чили и Аргентины хвалят Али за то, что он принял Энказа.

"Этот кот потрясающий… у него есть безопасный и устойчивый камень, на котором можно стоять (и к которому можно прижаться)", " "Всего наилучшего вам обоим! Кошки знают, кто такие хорошие люди, вас выбрали не просто так. Надеюсь, печаль в глазах Энказа исчезнет. Горячий привет из Франции", – пишут в комментариях.

Али также рассказал, как он и его коллеги из отдела пожарной охраны столичного муниципалитета Мардина были отправлены в Нурдаги через несколько часов после землетрясения. Его команда сосредоточилась на поиске выживших в многоквартирном доме Акан в городском районе Ататюрк и вытащила пять человек из-под завалов. Кроме того, они спасли трех волнистых попугайчиков в своих клетках и Энказа, а также еще одну кошку.

Ранее Фокус писал о собаке, которую вытащили из руин через 200 часов.