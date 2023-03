Собака рідкісної породи переміг на престижній виставці

Лаготто романьоло на прізвисько Орка, стала зіркою собачої виставки Best in Show, отримавши головний приз.

Чотирирічна Орка стала першою лаготто романьйоло, яка виграла приз на виставці Crufts Best In Show. Вона прибула зі своїм хазяїном Хав'єром Гонсалесом Мендікоте з Рієки, що в Хорватії. І її господар сказав, що тепер його дитяча мрія здійснилася. Про це пише Daily Mail.

Орка вже здобула понад 40 перемог на виставках по всій Європі та США, перш ніж здобула найзнаменитіший титул у світі собак – на 150 рік існування Кеннел-клубу.

Crufts Best In Show одне з найпрестижніших шоу у світі

Лаготто романьоло були виведені в Середньовіччі в Італії, щоб полювати на водоплавну дичину на болотах. Лаготто перекладається з діалекту Романьї, як "качиний собака". Проте у 1970-ті порода ледь не зникла. Зараз собак цієї породи використовують, щоб шукати трюфелі, оскільки вони мають неймовірно гострий нюх.

На шоу у Національному виставковому центрі Бірмінгема зібралися собаки з усієї Європи. Навіть була учасниця із Одеси, Україна. Олена Ярощук приїхала одразу з двома вихованцями: джек-рассел-тер'єром та коргі, і хоч не зайняла призового місця, але була в захваті від того, що їй вдалося взяти участь у шоу.

"У нас в Україні є приказка, що якщо ти побував у Парижі, то після цього можеш померти щасливим. Для людей, які дійсно люблять собак, може бути приказка така: одного разу відвідавши Крафтс, ви можете померти щасливим", — пожартувала її дочка. Дарія.

Також серед фіналістів шоу був ірландський вовкодав Паріс, який належить вокалісту гурту The Real Thing Крісу Аму. Паріс став улюбленцем публіки. Раніше Аму уде перемагав на Best in Show з афганським хортом у 1987 році, і зараз зайнявся розведенням ірландських вовкодавів на своїй фермі у графстві Чешир, бажаючи зберегти цю давню породу.

Ірландський вовкодав Паріс став улюбленцем публіки

А собакою-героєм року став собака-рятувальник RSPCA породи стаффордширський бультер'єр.

Дев'ятирічна Стелла служить у поліції та шукає наркотики, гроші та вогнепальну зброю. Після отримання нагороди вона роздерла мікрофон одного з журналістів.

Поліцейський собака Стелла мало не з'їла мікрофон журналістки

Понад 19 000 собак боролися за одне із семи місць у фіналі Крафта. У результаті доля також усміхнулася жорсткошерстному фокстер'єру на прізвисько Бланка з Німеччини, староанглійській вівчарці Делії з Греції та доберману Арчі із Західного Сассексу.

Лаготто романьоло нечасто беруть участь у конкурсах Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про найрідкісніші породи собак у світі. Лаготто романьоло не єдина порода собак, яка була на межі зникнення.