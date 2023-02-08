Виведені в середньовіччі, можуть зникнути зараз. П'ять рідкісних порід собак у світі

Деякі породи собак дуже популярні та відомі буквально будь-кому, але є п'ять порід, про які чули, швидше за все, лише поціновувачі та любителі історії.

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Важко визначити кількість порід собак, які існують сьогодні по всьому світу. Вважається, що їх близько 400. І багато з них дуже популярні й добре відомі. Так, німецьких вівчарок у світі найбільше. Адже вони використовуються не тільки як компаньйони та друзі, а й служать у поліції та армії. Ще одна популярна службова порода — це малінуа, або бельгійська вівчарка, яка славиться своїм розумом, а тому використовується для пошуку наркотиків і вибухівки.

Багато пород вийшли з моди, як наприклад пекінеси, і тепер їх можна зустріти лише у відданих поціновувачів. А інші, як померанські шпіци або французькі бульдоги, перебувають на піку популярності.

Але є п'ять порід собак, про які ви, швидше за все, ніколи не чули, хоча їхня історія налічує кілька століть. Про це пише Petplan.

Норвезький лундехунд

[ + – ] Норвезький лундехунд — одна з найдавніших порід у світі Фото: Facebook Norwegian Lundehund kennel of Vorkosmia

Норвезький лундехунд визнаний однією з найрідкісніших порід собак на планеті завдяки своїм унікальним характеристикам, яких немає в жодній іншій породі. Його вивели на островах біля норвезького узбережжя для полювання на тупиків біля прибережних скель. Тупики були важливим джерелом їжі для фермерів, які жили на цих островах.

Спритний норвезький лундехунд розвинув ідеальні риси для лазіння по скелястих горах. У нього по шість пальців на кожній передній лапі, рухливі вуха та настільки гнучка шия, що він може прогнутися назад, торкнувшись головою свого хвоста.

Норвезький лундехунд має таку ж будову щелепи, що й варангерський собака, скам'яніла особина, яку виявили в Росії і яка жила близько 5000 років тому. І у варангерського собаки, і в норвезького лундехунда на два зуби менше, ніж у всіх інших порід собак. Також вони вміють повністю закривати слуховий прохід вухами та мають надзвичайну гнучкість.

Цей вид шпіців, що вимирає, був на межі зникнення під час Другої світової війни, але його відновили норвезькі селекціонери. До 1930-х років єдині чистокровні лундехунди, що залишилися, жили в рибальському селі Мастад на острові Вірою.

Норвезький лундехунд, відомий своїм веселим і лагідним характером та ідеально підходить для активних сімей.

Лаготто-романьйоло

[ + – ] Лаготто-романьйоло полювали на качок, а тепер шукають трюфелі Фото: American Kennel Club

Собак породи лаготто-романьйоло з кучерявою шерстю часто помилково приймають за пуделів. Але це найстаріша порода водних ретриверів у світі. Її вивели в Середньовіччі в італійському регіоні Романья для практичної мети. Собак цієї породи використовували для полювання на качок на болотах. Лаготто перекладається з місцевого діалекту як "качиний собака". Собаки цієї породи м'язисті, витривалі, а густа шерсть практично водонепроникна. Також лаготто-романьйоло, або італійські водяні собаки, мають дуже гострий нюх. Тепер собак цієї породи використовують, щоб шукати трюфелі, найдорожчі гриби у світі.

Стародавня порода була на межі зникнення в 1970-х роках, але була відроджена спеціальною італійською селекційною групою. Лаготто славляться своєю грайливістю, поступливим характером і витривалістю. Тож для "тихого полювання" на трюфелі вони підходять ідеально, адже за день вони можуть пройти й дослідити кілька десятків кілометрів.

Азавак

[ + – ] Азавак — на диво швидкий і витривалий собака Фото: American Kennel Club

Азаваки — це віддані захисники, відомі як найнезвичайніші хорти. Собаки цієї мисливської породи виявляють здобич, використовуючи зір, а не нюх. Ця елегантна довгонога порода була виведена в регіоні Сахель в Африці, де її навчали охороняти стоянки кочівників. Також їх називають хортами туарегів. Їх використовували для полювання на газелей і шакалів, тому ці собаки можуть дуже швидко бігати й дуже витривалі. Також вони добре переносять спеку.

Азаваки дуже схожі на собак ще однієї рідкісної породи салюкі. Кочівники називали її "idii n'illeli", що перекладається як "хорт вільних людей".

Азаваки, що славляться своїм палевим забарвленням, у США вперше були завезені лише в 1980-х роках і додані до фонду Американського клубу собаківництва в 1997 році.

Оттерхаунд

[ + – ] Оттерхаунд був виведений, щоб полювати на видр Фото: American Kennel Club

За даними Кеннел-клубу, британський оттерхаунд перебуває під загрозою зникнення. Цей гончак зустрічається рідше, ніж білий носоріг. У світі їх налічується близько тисячі особин. Вважається, що оттерхаунди були виведені в Середньовіччі, щоб захищати рибальські сіті від видр. Однак після того, як полювання на видр було заборонено у Великій Британії, оттерхаунди майже зникли.

Як і його близький родич шукач, ця доброзичлива порода може виявити будь-яке частування завдяки своєму гострому нюху. Також вона обожнює гуляти й валятися у багнюці.

Муді

[ + – ] Муді у світі залишилося близько тисячі особин Фото: American Kennel Club

Ця угорська порода, чия назва співзвучна з англійською moody, "похмурий", навпаки, славиться своїм оптимістичним і дуже життєрадісним характером. У світі собак породи Mudis налічується менше тисячі, і вона рідко зустрічається десь, крім Угорщини. Вважається, що цей унікальний собака із загостреними вушками та хвилястою шерстю виник у 1800-х роках і природним чином розвинувся внаслідок схрещування відомих порід пумі та кулі. Маючи високий інтелект, муді часто використовуються для випасу овець і великої рогатої худоби, і їх також хвалять за те, що вони є ефективними сторожовими псами.

Маючи невичерпну енергію та вроджене прагнення до досліджень, муді є ідеальним партнером для тих, хто любить активний відпочинок і відпочинок на свіжому повітрі. Собак породи муді характеризують як розумних, пильних і "завжди активних", що ріднить їх із бордер-коллі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найрідкісніші породи кішок. До речі, офіційно порід котячих порід набагато менше, ніж собачих. Їх налічується близько 200.