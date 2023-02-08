Выведены в средневековье, могут исчезнуть сейчас. Пять самых редких пород собак в мире

Некоторые породы собак очень популярны и известны буквально любому, но есть пять пород, о которых слышали, скорей всего, только ценители и любители истории.

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Трудно определить количество пород собак, существующих сегодня по всему миру. Считается. Что их около 400. И многие из них очень популярны и хорошо известны. Так, немецких овчарок в мире больше всего. Ведь они используются не только, как компаньоны и друзья, но и служат в полиции и армии. Еще одна популярная служебная порода – это малинуа, или бельгийская овчарка, которая славится своим умом, а потому используется для поиска наркотиков и взрывчатки.

Многие породы вышли из моды, как например пекинесы, и теперь их можно встретить только у преданных ценителей. А другие, как померанцевые шпицы, или французские бульдоги, находятся на пике популярности.

Но есть пять пород собак, о которых вы, скорей всего, никогда не слышали. Хотя их история насчитывает несколько столетий. Об этом пишет Petplan.

Норвежский лундехунд

[ + – ] Норвежский лундехунд - одна из древнейших пород в мире Фото: Facebook Norwegian Lundehund kennel of Vorkosmia

Норвежский лундехунд признан одной из самых редких пород собак на планете благодаря своим уникальным характеристикам, которых нет ни у одной другой породы. Его вывели на островах у норвежского побережья для охоты на тупиков у прибрежных скал. Тупики были важным источником пищи для фермеров, живших на этих островах.

Проворный норвежский лундехунд развил идеальные черты для лазания по скалистым утесам. У него по шесть пальцев на каждой передней лапе, подвижные уши и настолько гибкая шея, что он может прогнуться назад, дотронувшись головой до собственного хвоста.

Норвежский лундехунд имеет такое же строение челюсти, что и варангерская собака, окаменелая особь, обнаруженная в России и жившая около 5000 лет назад. И у варангерской собаки, и у норвежского лундехунда на два зуба меньше, чем у всех других пород собак. Также они умеют полностью закрывать слуховой проход ушами, и обладают поразительной гибкостью.

Этот вымирающий вид шпицев был на грани исчезновения во время Второй мировой войны, но его восстановили норвежские селекционеры. К 1930-м годам единственные оставшиеся чистокровные лундехунды жили в рыбацкой деревне Мастад на острове Верой.

Норвежский лундехунд, известен своим веселым и ласковым характером. И идеально подходит для активных семей.

Лаготто Романьоло

[ + – ] Лаготто Романьоло охотились на уток, а теперь ищут трюфели Фото: American Kennel Club

Собак породы лаготто романьоло с кудрявой шерстью часто ошибочно принимают за пуделей. Но это старейшая порода водных ретриверов в мире. Ее вывели в Средние века в итальянском регионе Романья для практичной цели. Собак этой породы использовали для охоты на уток на болотах. Лаготто переводится с местного диалекта как "утиная собака". Собаки этой породы мускулистые, выносливые, а густая шерсть практически водонепроницаема. Также лаготто романьоло, или итальянская водяная собака, обладают очень острым обонянием. Теперь собак этой породы используют, чтобы искать трюфели, самые дорогие грибы в мире.

Древняя порода была на грани исчезновения в 1970-х годах, но была возрождена специальной итальянской селекционной группой. Лаготто славятся своей игривостью, покладистым характером и выносливостью. Так что для "тихой охоты" на трюфели они подходят идеально, ведь за день они могут пройти и исследовать несколько десятков километров.

Азавак

[ + – ] Азавак - на редкость быстрая и выносливая собака Фото: American Kennel Club

Азаваки, это преданные защитники, известны, как самые необычные борзые. Собаки этой охотничьей породы обнаруживают добычу, используя зрение, а не нюх. Эта элегантная длинноногая порода была выведена в регионе Сахель в Африке, где ее обучали охранять стоянки кочевников. Также их называют борзой туарегов. Их использовали для охоты на газелей и шакалов, так что эти собаки могут очень быстро бегать и очень выносливы. Также они отлично переносят жару.

Азаваки очень похожи на собак еще одной редкой породы – салюки. Кочевники называли ее "idii n’illeli", что переводится как "борзая свободных людей".

Азаваки, славящиеся своим палевым окрасом в США впервые были завезены только в 1980-х годах и добавлена в фонд Американского клуба собаководства в 1997 году.

Оттерхаунд

[ + – ] Оттерхаунд был выведен, чтобы охотится на выдр Фото: American Kennel Club

По данным Кеннел-клуба, британский оттерхаунд находится под угрозой исчезновения. Эта гончая встречается реже, чем белый носорог. В мире их насчитывается около тысячи особей. Считается, что оттерхаунды были выведены в Средние века, чтобы защищать рыбачьи сети от выдр. Однако после того, как охота на выдр была запрещена в Великобритании, оттерхаунды почти исчезли.

Как и его близкий родственник ищейка, эта дружелюбная порода может обнаружить любое угощение, благодаря своему острому нюху. Также она обожает гулять и валяться в грязи.

Муди

[ + – ] Муди в мире осталось около тысячи особей Фото: American Kennel Club

Эта венгерская порода, чье название созвучно с английским moody, "угрюмый", напротив, славится своим оптимистичным и очень жизнерадостным характером. В мире собак породы Mudis насчитывается меньше тысячи и она редко встречается где-либо кроме Венгрии. Считается, что эта уникальная собака с заостренными ушками и волнистой шерстью возникла в 1800-х годах и естественным образом развилась в результате скрещивания известных пород пуми и пули. Обладая высоким интеллектом, муди часто используются для выпаса овец и крупного рогатого скота, и их также хвалят за то, что они являются эффективными сторожевыми псами.

Обладая неиссякаемой энергией и врожденным стремлением к исследованиям, муди являются идеальным партнером для тех, кто любит активный отдых и отдых на свежем воздухе. Собак породы муди характеризуют, как умных, бдительных и "всегда активных", что роднит их с бордер-колли.

Напомним, ранее Фокус писал о самых редких породах кошек. К слову, официально, пород кошачьих пород куда меньше собачьих. Их насчитывается около 200.