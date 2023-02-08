Выведены в средневековье, могут исчезнуть сейчас. Пять самых редких пород собак в мире
Некоторые породы собак очень популярны и известны буквально любому, но есть пять пород, о которых слышали, скорей всего, только ценители и любители истории.
Трудно определить количество пород собак, существующих сегодня по всему миру. Считается. Что их около 400. И многие из них очень популярны и хорошо известны. Так, немецких овчарок в мире больше всего. Ведь они используются не только, как компаньоны и друзья, но и служат в полиции и армии. Еще одна популярная служебная порода – это малинуа, или бельгийская овчарка, которая славится своим умом, а потому используется для поиска наркотиков и взрывчатки.
Многие породы вышли из моды, как например пекинесы, и теперь их можно встретить только у преданных ценителей. А другие, как померанцевые шпицы, или французские бульдоги, находятся на пике популярности.
Но есть пять пород собак, о которых вы, скорей всего, никогда не слышали. Хотя их история насчитывает несколько столетий. Об этом пишет Petplan.
Норвежский лундехунд
Норвежский лундехунд признан одной из самых редких пород собак на планете благодаря своим уникальным характеристикам, которых нет ни у одной другой породы. Его вывели на островах у норвежского побережья для охоты на тупиков у прибрежных скал. Тупики были важным источником пищи для фермеров, живших на этих островах.
Проворный норвежский лундехунд развил идеальные черты для лазания по скалистым утесам. У него по шесть пальцев на каждой передней лапе, подвижные уши и настолько гибкая шея, что он может прогнуться назад, дотронувшись головой до собственного хвоста.
Норвежский лундехунд имеет такое же строение челюсти, что и варангерская собака, окаменелая особь, обнаруженная в России и жившая около 5000 лет назад. И у варангерской собаки, и у норвежского лундехунда на два зуба меньше, чем у всех других пород собак. Также они умеют полностью закрывать слуховой проход ушами, и обладают поразительной гибкостью.
Этот вымирающий вид шпицев был на грани исчезновения во время Второй мировой войны, но его восстановили норвежские селекционеры. К 1930-м годам единственные оставшиеся чистокровные лундехунды жили в рыбацкой деревне Мастад на острове Верой.
Норвежский лундехунд, известен своим веселым и ласковым характером. И идеально подходит для активных семей.
Лаготто Романьоло
Собак породы лаготто романьоло с кудрявой шерстью часто ошибочно принимают за пуделей. Но это старейшая порода водных ретриверов в мире. Ее вывели в Средние века в итальянском регионе Романья для практичной цели. Собак этой породы использовали для охоты на уток на болотах. Лаготто переводится с местного диалекта как "утиная собака". Собаки этой породы мускулистые, выносливые, а густая шерсть практически водонепроницаема. Также лаготто романьоло, или итальянская водяная собака, обладают очень острым обонянием. Теперь собак этой породы используют, чтобы искать трюфели, самые дорогие грибы в мире.
Древняя порода была на грани исчезновения в 1970-х годах, но была возрождена специальной итальянской селекционной группой. Лаготто славятся своей игривостью, покладистым характером и выносливостью. Так что для "тихой охоты" на трюфели они подходят идеально, ведь за день они могут пройти и исследовать несколько десятков километров.
Азавак
Азаваки, это преданные защитники, известны, как самые необычные борзые. Собаки этой охотничьей породы обнаруживают добычу, используя зрение, а не нюх. Эта элегантная длинноногая порода была выведена в регионе Сахель в Африке, где ее обучали охранять стоянки кочевников. Также их называют борзой туарегов. Их использовали для охоты на газелей и шакалов, так что эти собаки могут очень быстро бегать и очень выносливы. Также они отлично переносят жару.
Азаваки очень похожи на собак еще одной редкой породы – салюки. Кочевники называли ее "idii n’illeli", что переводится как "борзая свободных людей".
Азаваки, славящиеся своим палевым окрасом в США впервые были завезены только в 1980-х годах и добавлена в фонд Американского клуба собаководства в 1997 году.
Оттерхаунд
По данным Кеннел-клуба, британский оттерхаунд находится под угрозой исчезновения. Эта гончая встречается реже, чем белый носорог. В мире их насчитывается около тысячи особей. Считается, что оттерхаунды были выведены в Средние века, чтобы защищать рыбачьи сети от выдр. Однако после того, как охота на выдр была запрещена в Великобритании, оттерхаунды почти исчезли.
Как и его близкий родственник ищейка, эта дружелюбная порода может обнаружить любое угощение, благодаря своему острому нюху. Также она обожает гулять и валяться в грязи.
Муди
Эта венгерская порода, чье название созвучно с английским moody, "угрюмый", напротив, славится своим оптимистичным и очень жизнерадостным характером. В мире собак породы Mudis насчитывается меньше тысячи и она редко встречается где-либо кроме Венгрии. Считается, что эта уникальная собака с заостренными ушками и волнистой шерстью возникла в 1800-х годах и естественным образом развилась в результате скрещивания известных пород пуми и пули. Обладая высоким интеллектом, муди часто используются для выпаса овец и крупного рогатого скота, и их также хвалят за то, что они являются эффективными сторожевыми псами.
Обладая неиссякаемой энергией и врожденным стремлением к исследованиям, муди являются идеальным партнером для тех, кто любит активный отдых и отдых на свежем воздухе. Собак породы муди характеризуют, как умных, бдительных и "всегда активных", что роднит их с бордер-колли.
Напомним, ранее Фокус писал о самых редких породах кошек. К слову, официально, пород кошачьих пород куда меньше собачьих. Их насчитывается около 200.