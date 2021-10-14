Пушистые бриллианты: 10 самых редких пород кошек в мире

Некоторые породы настолько редкие, что многие о них даже не слышали.

Точное количество пород кошек в мире не определено до сих пор, и разные организации называютсвои цифры: 44 (CFA), 49 (Международная федерация кошек (FIFe)) и 73 (Международная ассоциация кошек (TICA)). По другим данным, их – не меньше 200. Фокус решил собрать 10 самых редких пород этих животных, основываясь на информации The Cat Fanciers' Association (CFA), международной организации по разведению и выведению новых пород кошек.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Турецкая ангора

Турецкая ангора родом из Анкары (ранее Ангора), Турция. Ее характерная особенность – шелковистая белая шерсть. Первые упоминания о породе относятся к Франции XVI века. Примерно в в конце 1800-х - начале 1900-х годов турецкая ангора уже хорошо зарекомендовала себя в Европе.

Разводить этих кошек брались в Персии в 1900-ых годах, однако это не увенчалось успехом, и они исчезли как отдельная порода. Ситуацию удалось исправить лишь в 1960-ых годах, когда в зоопарке Анкары начали разводить кошек с белой шерстью и голубыми, золотыми глазами или с ярко выраженной гетерохромией (один глаз золотистый, второй голубой). В 1962 году администрация зоопарка разрешила американскому полковнику и его жене увезти домой пару кошек. После этого еще несколько других жителей Запада получили турецкие ангоры, и порода была официально утверждена в Северной Америке в 1970-х годах, получив дальнейшее распространение по всему миру.

[ + – ] Кошка породы турецкая ангора с гетерохромией (разноцветными глазами) Фото: Pet-AZ

Американский бобтейл

Заводчики в Соединенных Штатах создали американских бобтейлов путем разведения одичавших домашних кошек с характерными короткими хвостами в конце 1960-ых годов. Работа селекционеров в конечном итоге привела к появлению первых настоящих американских бобтейлов, больших и здоровых. Никаких других пород в эту линию никогда не вводили. Американские бобтейлы очень выносливы и, как известно, не имеют серьезных проблем со здоровьем.

[ + – ] Американский бобтейл – одна из самых выносливых пород Фото: The Cat Loop

Европейская бурманская

В целом, большинство реестров кошек не делают различий между обычными бурманскими кошками и европейскими бурманскими кошками, но только не CFA. Все бирманские кошки произошли от одной кошки, Вонг Мау, которая была первой бурманской кошкой, завезенной в США в 1930 году и повязанной с сиамской кошкой. Одноцветных котят, появившихся после вязки, отобрали для дальнейшего разведения, и бурма распространилась даже в Великобритании.

С тех пор Соединенные Штаты и Европа разработали разные стандарты породы для бурманских кошек, что привело к различию. Это делает европейских бурманцев довольно редкими, в то время как американские – более распространенными.

[ + – ] Европейские бурманские кошки менее распространены, чем американские представители этой же породы Фото: krasivosti.pro

Шартрез (Chartreux)

Шартрез – редкая порода кошек из Франции, которая, как считается, имеет древнее происхождение. Исследования показали, что кошки шартрез, вероятно, появились в древней Персии и были завезены во Францию с рыцарями, вернувшимися из крестовых походов. Они жили, в основном, при монастырях, став важной частью быта монахов. Согласно легенде, название порода шартрез получила в честь картезианских монахов, с которыми жили эти кошки. Самая ранняя задокументированная история шартрез во Франции относится к началу XVI века и не связана с уникальной текстурой и цветом шерсти породы. Редкость шартрез подчеркивается средней ценой котенка, которая колеблется от $1000 до $1500 долларов.

[ + – ] Порода шартре имеет очень древнее происхождение Фото: Holidog Times EN

Корат

Корат – древняя порода кошек из Таиланда. Самые ранние упоминания о ней встречаются в "Книге стихов о кошках" или "Смуд Хой о кошках", которая была написана в период Айодхьи в сиамской истории (1350-1767). Айодхья – древний город в Индии, известный как центр паломничества, который считается местом рождения бога Рамы и столицей легендарного царства Кошала

Согласно книге, корат – порода, приносящая удачу. Кораты бывают только одного цвета, описываемого как синий с серебристой "поволокой". Впервые порода была показана в Англии в 1800-х годах, но тогда их представили как сиамских кошек сплошного голубого цвета. Первая известная на Западе пара коратов была привезена в США в 1959 году.

[ + – ] Кораты приносят удачу своим хозяевам Фото: Wikipet.ru

Гавана браун

Порода гавана браун была специально выведена в начале 1950-х годов в Англии группой британских любителей кошек, скрестивших сиамских кошек окрасов "шоколадный пойнт" и "сил пойнт" с черными домашними короткошерстными кошками, чтобы получить шоколадно-коричневых котят.

Гавана браун была впервые признана официальной породой Управляющим советом Cat Fancy (GCCF) в 1958 году. Первоначально порода называлась иностранной короткошерстной каштановой, а в 1970 году ее название было изменено на гавана браун (гавана коричневая).

[ + – ] Кошки породы гавана браун отличаются аристократичностью и точеными чертами Фото: krasivosti.pro

Бурмилла

Порода бурмилла возникла в Соединенном Королевстве в 1981 году, когда кот породы персидская шиншилла, купленный баронессой Мирандой фон Кирхберг в подарок своему мужу, ненадолго сбежал из дома и погулял с лиловой бурманской кошкой. Четыре котенка, рожденные в результате случайной встречи, оказались настолько красивы, что для них была запущена программа разведения. Породу назвали бурмилла, соединив в названии породы родителей (шиншилла и бурма). Порода все еще считается довольно редкой, поскольку в мире мало ее заводчиков. В Великобритании она до сих пор в ранге эскпериментальной, а в других странах еще не принята основными реестрами.

[ + – ] Бурмилла произошла от скрещивания персидской шиншиллы и лиловой бурманской кошки Фото: Zoo-dom.com.ua

Лаперм

Кошки породы лаперм знамениты своим длинным кудрявым мехом, который бывает самых разных цветов и узоров.

Как и некоторые другие породы в этом списке, лаперм была спонтанной генетической мутацией в обычном помете полосатых кошек. Первый котенок лаперм родился в 1982 году на ферме в Орегоне, принадлежащей Линде Коэхл. Среди шести котят был один почти лысый со складками на коже. Линда сомневалась в его жизнеспособности, но решила оставить.

Через шесть недель он начал покрываться кудрявой шерстью, которая по мере взросления животного становилась густой и шелковистой, а также начала еще больше завиваться, что и стало в итоге отличительным признаком породы. Эту особенность унаследовали несколько котят, рожденных от Керли (так Линда назвала котенка). В конце концов хозяйка фермы решила отобрать несколько кудрявых кошек и обнаружила, что ген курчавости был доминирующим у обоих родителей. Коэхль назвала новую породу лаперм в честь ее уникальной шерсти.

Единый стандарт породы впервые был написан в 1997 году. С 2020 года порода получает статус закрытой во всех федерациях, а это значит, что скрещивание лапермы с другими породами кошек для стабилизации фенотипа будут запрещены.

[ + – ] Лаперм – самая кудрявая из всех породистых кошек Фото: krasivosti.pro

Турецкий ван (турецкая ванская кошка)

Турецкий ван – не только одна из самых редких пород кошек, но и одна из самых древних. Порода существовала в регионе Восточной Анатолии (современный Ирак, Иран, юго-запад СНГ и восточная Турция), по крайней мере, со средневековья. Считается, что изоляция породы помогла сохранить ее уникальные черты. Турецкие ваны имеют плотный полудлинношерстный мех, который делает их водонепроницаемыми. Именно поэтому представители этой породы очень любят купаться, что немало удивляет тех, кто видит подобное впервые.

На Запад эта порода попала в 1955 году, когда две британки, журналистка Лаура Лашингтон и фотограф Соня Халлидей, отдыхали в Турции. Они привезли в Англию двух котят: мальчика и девочку. Кота назвали Ван Атилла, а самку – Ван Гюзели Искендерун. Через четыре года Лора привезла еще двух котят и начала разведение породы турецкий ванн, продвигая ее как уникальную. В 1969 году после приобретения достаточного количества привезенных из Турции кошек, необходимого для выполнения требования представить потомство от четырех разных пар предков, порода под названием "турецкая кошка" получила статус полноправной чистопородной кошки в GCCF.

Около 100 турецких ванов ежегодно регистрируются в CFA, и все они ведут свою родословную до кошек, привезенных в Англию в 66 лет назад.

[ + – ] Турецкий ван очень любит купаться, что делает его уникальной породой Фото: aroundpet.ru

Американская жесткошерстная

Американская жесткошерстная кошка – уникальная порода, которая возникла в результате случайной мутации в помете из шести домашних короткошерстных котят, родившихся на ферме Council Rock в Вероне, штат Нью-Йорк. Один из котят оказался с редкой жесткой шерстью и гофрированными бакенбардами. Малыша назвали Адамом, и он стал родоначальником породы. Генетическая мутация является настолько редкой, что до сих пор не произошла естественным образом ни в одной другой стране.

Американские жесткошерстные породы впервые были допущены к регистрации в CFA в 1967 году, и с тех пор каждый год порода появлялась в конце регистрационного списка CFA. Постоянно низкое количество зарегистрированных американских жесткошерстных кошек делает эту породу кошек самой редкой в мире.

[ + – ] Американская жесткошерстная – самая редкая порода в мире Фото: imom.me

Ранее мы рассказывали о том, какая порода кошек самая маленькая в мире, а также почему и кому стоит завести дома кота-леопарда.