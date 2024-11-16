Раскрыта суперсила кошек. Ученые поместили животных в условия микрогравитации: что произошло (видео)

Исследователям потребовалось больше сотни лет, чтобы досконально изучить суперсилу кошек и понять, как она работает.

Земля является домом для невероятного количества видов, но на планете, вероятно, нет более или столь же гибкого животного, как простая домашняя кошка. Не последнее место в их арсенале акробатических трюков занимает тот, которым они хорошо известны: способность безопасно приземляться на четыре лапы, когда они падают, пишет Science Alert.

Те, кто когда-либо видел, как кошки оступаются и падают, знают, что они извиваются всем своим пушистым телом, но в конце концов всегда приземляются на четыре лапы. Попытки развенчать эту удивительную суперсилу кошек начались более сотни лет назад с изобретением хронофотографии, которая дала ученым возможность делать множество фото за короткий промежуток времени.

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Например, в 1894 году французский ученый Этьен-Жюль Марей сделал серию фото со скоростью 12 кадров в секунду, на которой был запечатлен процесс ловкого поворота кошки при падении из положения лежа на спине для идеального приземления.

В 1950-х годах люди открыли параболический полет: возможность имитировать условия невесомости с помощью специально сконструированных самолетов, падающих по точной траектории полета. В этот момент их посетила любопытная идея: что произойдет со способностью кошки приземляться на все четыре лапы, если животные не смогут отличить верх от низа.

Исследователи из Лаборатории аэрокосмических медицинских исследований ВВС США решили ответить на этот вопрос. Отметим, что параболический полет — не настоящая микрогравитация, а кратковременный опыт ее эффекта. Фактически это работает также, как во время кратковременного спуска на лифте, пассажиры самолета будут испытывать самолета, быстро спускаясь с большой высоты на более низкую. Это довольно дезориентирует, и параболический полет недаром получил прозвище "рвотная комета".

Первые эксперименты были проведены на борту Convair C-131 Samaritan. Похожий эксперимент включал выпуск голубей внутри C-131 во время параболического полета. Наблюдать за кадрами этих экспериментов весьма увлекательно: в закадровом тексте говорится, что "автоматическое рефлекторное действие кошек почти полностью теряется в условиях невесомости". Впрочем, не совсем. Исследователи обнаружили, несмотря на то, что кошки кажутся дезориентированными, они все еще способны поворачивать и скручивать свое тело, пытаясь понять, куда они упадут.

Но это не все эксперименты. В статье 1957 года ученые провели эксперименты с восемью котятами в самолетах T-33 и F-94, выполнявших параболические полеты. Все эти эксперименты помогли ученым понять кошек. В 1969 году механики Томас Кейн и М. П. Шер из Стэнфордского университета опубликовали анализ, в котором движение падающей кошки описывалось как два цилиндра, скручивающиеся относительно друг друга, чтобы быстро выровняться при падении.

Любопытно, что эти исследования также оказались полезными и для людей. Ученые написали документ для NASA, в котором математические модели использовались для лучшего понимания движения и ориентации человеческого тела в свободном падении.

В 1968 году ученые провели успешный эксперимент, в котором гимнаст в костюме астронавта пытался имитировать движения падающей кошки. Эксперимент оказался успешным, а астронавтов начали обучать скручивать свои тела, как кошки, чтобы они могли поворачиваться в условиях микрогравитации.

Ранее Фокус писал о том, что микрогравитация в космосе изменяет человеческие клетки: что выяснили ученые.