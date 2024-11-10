Это не шутка: автором статьи по физике стал сиамский кот, о чем это исследование (фото)

Американский физик сделал соавтором научной статьи своего кота, а автором другого исследования является только домашний любимец.

В 1975 году в журнале Physical Review Letters была опубликована статья, соавтором которой был кот. Да, самый настоящий кот. И это не шутка. Так произошло из-за правил размещения публикаций в научном журнале, а также потому, что американский физик не захотел переписывать свою статью, пишет IFLScience.

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Как кот стал автором статьи по физике?

Физик Джек Хетерингтон из Мичиганского университета в 1975 году написал статью о необычном поведении изотопа гелий-3. Он собирался опубликовать свою научную работу в журнале Physical Review Letters. Но коллега ученого, который прочитал статью, заметил, что в тексте автор использует слово "мы" вместо слова "я". Некоторые научные журналы принимали статьи, написанные одним автором, где тот использует в рассуждениях слово "мы", но не Physical Review Letters.

Перед Хетерингтоном встал сложный выбор: либо добавить еще одного автора, или же опубликовать статью в другом научном журнале, или же изменить текст. Но физик решил не переписывать текст, а также не захотел указать имя другого ученого в качестве соавтора, ведь это была его личная научная работа. Поэтому Хетерингтон решил сделать соавтором статье своего сиамского кота по кличке Честер.

Учитывая тот факт, что многие коллеги физика знали о том, что у него есть кот Хетерингтон нашел интересный выход из ситуации. Физики придумал для своего кота псевдоним Ф.Д.Ч. Уиллард. Уиллардом завили отца кота Честера, а буквы Ф и Д– это начальные буквы латинского названия домашней кошки (Felis domesticus), а Ч – это первая буква имени Честер. Таким образом статья о странном поведении изотопа гелий-3 была опубликована с указанием двух авторов.

Сиамский кот Честер, он же Ф.Д.Ч. Уиллард Фото: Wikipedia

Этот обман могли бы и не заметить, но статья по физике стала очень известной и цитируемой. Иногда ученые, чтобы обсудить статью Хетерингтон, звонили ему, но, когда того не оказывалось на месте, просили позвать Ф. Д. Ч. Уилларда. Из-за этого возникла путаница, ведь такого ученого не существовало. Через несколько лет американский физик признался, что соавтором статьи был указан его домашний кот.

Самое интересное, что Хетерингтон сделал своего кота соавтором еще нескольких статей, а в 1980 году во французском научно-популярном журнале появилась статья, где Ф. Д. Ч. Уиллард был указан, как единственный автор. Что касается кота Честера, то он прожил 14 лет и умер в 1982 году. Совместная статья физика и его кота была процитирована не менее 100 раз, что делает ее одной из самых ценных работ Хетерингтона.

В 2014 году журнал Physical Review Letters принял решение, что все статьи, авторами или соавторами которых являются коты и кошки, отныне будут находиться в открытом доступе.

О чем статья по физике, соавтором которой стал кот?

Как уже было сказано выше, статья Хетерингтона была посвящена странному поведению изотопа гелий-3. Изотопами называют разные версии одного и того же химического элемента, который имеют разное количество протонов и нейтронов в ядре атома.

Атом гелия-3 включает 2 протона, 2 электрона и 1 нейтрон Фото: Wikipedia

Гелий-3 является газом при почти комнатной температуре, но если его охладить до температуры близкой к абсолютному нулю (минус 273,15 градуса Цельсия), то изотоп гелия бросает вызов законам физики, ведь становится сверхтекучей жидкостью.

Физик смоделировал поведение изотопа, когда вместо триллионов атомов гелия-3 было всего два-четыре, и смог объяснить некоторые наблюдения. В статье были рассмотрены ситуации, когда гелий-3 становился твердым при температуре близкой к абсолютному нулю и при умеренно более высоких температурах.

Хетерингтон обнаружил, что в сценарии в четырьмя атомами поведение гелия-3 в одной его форме соответствует наблюдениям, в другой – нет. Также ученый выяснил, что при наличие слабого магнитного поля, а также нулевого магнитного поля гелий-3 может испытывать очень быстрый рост энтропии. При этом изотоп не меняет сове состояние из твердого в жидкое или из жидкого в газообразное, что является еще одной необычной характеристикой изотопа гелия.

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