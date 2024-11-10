Убивает человека за 15 минут: 188-летняя тайна королевской кобры наконец-то раскрыта (фото)

Ученые выяснили, что на самом деле существует не один, а четыре вида самой длинной ядовитой змеи в мире.

Королевская кобра является самой длинной ядовитой змеей в мире. Длина тела змеи достигает 5,6 метра, но в среднем они вырастают до 3-4 метров. При этом королевская кобра растет в течение всей жизни, которая может продолжаться примерно 30 лет. 188 лет считалось, что королевская кобра представлена всего одним видом — Ophiophagus hannah, но теперь ученые выяснили, что существует еще три ранее неизвестных вида. Исследование опубликовано в журнале European Journal of Taxonomy, пишет Live Science.

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Почти 200 лет ученые считали, что существует всего один вид самой длинной ядовитой змеи в мире под названием королевская кобра и этот вид был назван Ophiophagus hannah. В то же время было известно, что у змей этого вида существуют большие различия в окрасе тела и других физических характеристиках в зависимости от региона обитания. Таким образом ученые предположили, что на самом деле существует не один, а больше видов.

Королевская кобра, вид Ophiophagus hannah Фото: Live Science

Королевские кобры живут во влажных условиях, включая леса и болота, в разных регионах Южной и Юго-Восточной Азии. Разные группы змей отличаются по внешнему виду, в частности это касается цвета тела, рисунков на их телах и размера.

Только три года назад ученые выяснили, что между разными группами королевских кобр существуют генетические различия. Во время прошлого исследования ученые провели анализ ДНК разных групп королевских кобр и определили, что существует четыре разные генетические линии.

Королевская кобра, вид Ophiophagus bungarus Фото: Live Science

Авторы нового исследования использовали эти данные, сравнили физические различия музейных образцов королевских кобр и пришли к выводу, что существует не один, а четыре вида этих очень ядовитых змей.

Согласно новому исследованию, на самом деле существую такие виды королевской кобры:

Ophiophagus hannah — северная королевская кобра;

Ophiophagus bungarus — зондская королевская кобра;

Ophiophagus kaalinga — западно-гатская королевская кобра;

Ophiophagus salvatana — лусонская королевская кобра.

Королевская кобра, вид Ophiophagus kaalinga Фото: Live Science

Вид Ophiophagus hannah широко распространен в восточной части Индии, Мьянме и Индокитае, до самой южной оконечности Таиланда. У взрослых змей на теле желтые полосы с темными краями и от 18 до 21 зуба.

Вид Ophiophagus bungarus обитает на Малайском полуострове и островах Больших Зондских островов, включая Суматру, Калимантан и Яву, а также на не некоторых островах Филиппин. У этих змей обычно нет полос на теле или же у них есть узкие светлые полосы с темными краями вдоль тела.

Вид Ophiophagus kaalinga обитает на территории, ограниченной горами Западные Гаты на полуострове Индостан. Эти змеи отличаются от предыдущего вида тем, что у них нет темных краев вокруг светлых полос вдоль тела.

Вид Ophiophagus salvatana обитает на острове Лусон на севере Филиппин. У этих змей чрезвычайно угловатые светлые полосы на теле по сравнению с полосами трех других видов.

Королевская кобра, вид Ophiophagus salvatana Фото: Live Science

Королевские кобры имеют один из самых сильных ядов в мире и выпускают большую дозу отравы за один укус. Яд настолько сильный, что может убить человека за 15 минут.

Ученые считают, что на самом деле королевские кобры могут быть представлены большим количеством видом и нужно продолжить исследование, чтобы это подтвердить.

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