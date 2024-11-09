Дело не в предчувствиях смерти: ученые выяснили, почему воют собаки и какие породы самые "разговорчивые"

Эксперты отмечают, что поведение собаки можно подкорректировать. При этом стоит не говорить ей "прекрати", а наоборот — давать вознаграждение, чтобы животное не выло.

Многие думают, что собаки воют, потому что предчувствуют близкую смерть. Однако, по словам доктора ветеринарной медицины Джефа Вербера, собака воет, чтобы пообщаться с хозяином или другими собаками и дать знать им о своем присутствии, пишет Daily Paws.

Также среди причин воя домашних животных также может быть стресс или беспокойство. Оно будет сочетаться с хождением взад-вперед.

Щенок может выть, когда ему снятся сны. В середине активной фазы он может выть, лаять или рычать, двигать лапами или хвостом, быстро дышать, жевать или дрожать. Звуки и движения могут быть связаны с эмоциями, которые выражает во сне щенок.

При вытье собака может запрокидывать голову вверх. Некоторые считают, что животное воет на луну. Однако на самом деле таким образом у него выпрямляются голосовые связки и улучшается поток воздуха. Другие предполагают, что вой на луну позволяет звуковым волнам распространяться дальше.

Кстати, вой собаки не означает приближение смерти. Нет никаких доказательств того, что собаки обладают экстрасенсорными способностями.

Породы собак, которые больше всего воют

К ним относятся:

бассет-хаунд;

красный кунхаунд;

крапчато-голубой кунхаунд;

бигль;

бладхаунд;

такса;

сибирский хаски;

аляскинский маламут;

аляскинский кли-кай;

шипперке;

Котон де Тулеар.

По словам специалистов, стоит беспокоиться в том случае, когда собака остается дома и постоянно воет. В этом случае необходимо определить причины такого поведения.

Дрессировщик, сертифицированный ветеринарный специалист по поведению собак Кеннет Мартин отметил, что возможно подкорректировать поведение животного. По его словам, не следует реагировать и говорить "прекрати". Стоит "подловить" пса в момент, когда он еще не начал выть, позвать к себе и дать вознаграждение — какое-то лакомство.

Напомним, что есть продукты, которые могут убить вашу собаку. Такую пищу нужно держать вне пределов досягаемости животного.

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