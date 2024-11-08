Почему собаки отряхиваются от воды рядом с нами: ученые наконец-то нашли ответ

Исследователи обнаружили тот самый нерв, отвечающий за то, почему собаки отряхивают воду.

Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок: за это время животные успели заработать репутацию лучших друзей человека и нам многое известно об их поведении. Большинство владельцев собак также замечали, что животные после купания подходят к людям и отряхивают с себя воду, забрызгивая одежду владельцев. Но почему это происходит? Исследователи нашли ответ, пишет Live Science.

Команда ученых из Гарвардской медицинской школы в новом исследовании наконец-то выяснила, почему собаки отряхиваются. Результаты указывают на то, что "мокрое собачье дрожание" происходит из-за рецептора в коже млекопитающих, известного как C-LTMR. Именно оно заставляет питомцев, в том числе кошек, собак и даже мышей, выполнять удивительно последовательное дрожание при стимуляции каплями жидкости на затылке.

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По словам соавтора исследования Давэя Чжана, животные, как оказалось, трясутся с одинаковой частотой и схожей схемой поворотов: три поворота взад-вперед за раз. Ранее никто не знал, какие именно рецепторы и нервы отвечают за это поведение, но теперь секрет раскрыт.

В своей работе ученые использовали новые генетические инструменты и это позволило им выявить "виновника" тряски. Изначально команда создала генетические мутации у мышей, отключающие либо каналы в кожных рецепторах, распознающие механические силы; либо рецепторы, распознающие изменение температуры. Результаты показали, что мыши, не способные распознавать температуры, все равно стряхивали воду, если она попадала им на затылок. Но мыши без каналов механорецепторов не тряслись.

Далее ученые сосредоточились на механорецепторах, отслеживая их активность. В результате им удалось сузить круг подозреваемых до трех рецепторов, каждый из которых реагирует на очень легкое прикосновение.

Далее ученые использовали технику, известную как оптогенетика, для активации определенных рецепторов на коже с помощью света. В результате им удалось активировать отдельные типы нервов без какой-либо жидкой стимуляции.

Результаты были очевидны: при стимуляции типа нерва, известного как низкопороговый механорецептор C-волокон (C-LTMR), мыши дрожали. Для проверки результатов исследования ученые сконструировали мышей без C-LTMR и обнаружили, что они дрожали на 58% меньше, чем обычные мыши, когда их обрызгивали водой.

По словам Чжана, долгое время этот рецептор оставался загадкой для науки. Последние 80 лет ученые подозревали их в создании щекотливых ощущений, однако было непонятно, как именно животные испытывали этот стимул. К слову, у людей родственные механорецепторы, называемые C-механорецепторами, были связаны с приятными, скользящими прикосновениями к коже.

Известно, что C-LTMR передают сигналы от фолликулов подшерстка пушистых животных, поэтому команда считает, что они специализируются на обнаружении крошечных дрожащих стимулов, например ползающих паразитов или капель воды.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему собаки едят траву и экскременты.