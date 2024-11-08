Чому собаки обтрушуються від води поруч із нами: вчені нарешті знайшли відповідь

Дослідники виявили той самий нерв, що відповідає за те, чому собаки обтрушують воду.

Люди й собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч: за цей час тварини встигли заробити репутацію найкращих друзів людини та нам багато що відомо про їхню поведінку. Більшість власників собак також помічали, що тварини після купання підходять до людей і обтрушують із себе воду, забризкуючи одяг власників. Але чому це відбувається? Дослідники знайшли відповідь, пише Live Science.

Команда вчених з Гарвардської медичної школи в новому дослідженні нарешті з'ясувала, чому собаки обтрушуються. Результати вказують на те, що "мокре собаче тремтіння" відбувається через рецептор у шкірі ссавців, відомий як C-LTMR. Саме він змушує вихованців, зокрема кішок, собак і навіть мишей, виконувати дивовижно послідовне тремтіння під час стимуляції краплями рідини на потилиці.

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За словами співавтора дослідження Давея Чжана, тварини, як виявилося, трясуться з однаковою частотою і схожою схемою поворотів: три повороти взад-вперед за раз. Раніше ніхто не знав, які саме рецептори та нерви відповідають за цю поведінку, але тепер секрет розкрито.

У своїй роботі вчені використовували нові генетичні інструменти й це дало їм змогу виявити "винуватця" трясіння. Спочатку команда створила генетичні мутації у мишей, що відключають або канали в шкірних рецепторах, які розпізнають механічні сили, або рецептори, що розпізнають зміну температури. Результати показали, що миші, не здатні розпізнавати температури, все одно струшували воду, якщо вона потрапляла їм на потилицю. Але миші без каналів механорецепторів не тряслися.

Далі вчені зосередилися на механорецепторах, відстежуючи їхню активність. У результаті їм вдалося звузити коло підозрюваних до трьох рецепторів, кожен з яких реагує на дуже легкий дотик.

Далі вчені використовували техніку, відому як оптогенетика, для активації певних рецепторів на шкірі за допомогою світла. У результаті їм вдалося активувати окремі типи нервів без будь-якої рідкої стимуляції.

Результати були очевидні: при стимуляції типу нерва, відомого як низькопороговий механорецептор C-волокон (C-LTMR), миші тремтіли. Для перевірки результатів дослідження вчені сконструювали мишей без C-LTMR і виявили, що вони тремтіли на 58% менше, ніж звичайні миші, коли їх кропили водою.

За словами Чжана, довгий час цей рецептор залишався загадкою для науки. Останні 80 років учені підозрювали їх у створенні делікатних відчуттів, проте було незрозуміло, як саме тварини відчували цей стимул. До речі, у людей споріднені механорецептори, звані C-механорецепторами, були пов'язані з приємними дотиками до шкіри, що ковзають.

Відомо, що C-LTMR передають сигнали від фолікулів підшерстя пухнастих тварин, тому команда вважає, що вони спеціалізуються на виявленні крихітних тремтливих стимулів, наприклад, паразитів, що повзають, або крапель води.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому собаки їдять траву й екскременти.