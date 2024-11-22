Мужчина спас кота, который семь лет прожил на улице: как выглядит животное сегодня (фото)

Превращение поразило пользователей соцсетей. В первую встречу с будущим владельцем кот прятался под машиной и имел раны на мордочке.

Домашние животные часто меняются после того, как с улицы попадают в руки хозяев или в приют. Одно из таких превращений показали на форуме Reddit. Там выставили фотографии кота, как он выглядел до и после спасения.

На одном снимке — кот в момент спасения. Человек, который опубликовал снимки, объяснил, что животное семь лет жило на улице.

На первом снимке животное пряталось под машиной. У него было мало шерсти и раны на мордочке.

На другом изображении кот лежит неподалеку от когтеточки. Животное с сияющей, пушистой кожей выглядит абсолютно здоровым.

Люди были потрясены тем, насколько по-другому выглядит спасенный кот через год после того, как его забрали с улицы. Многие пользователи были поражены тем, как он изменился. Под фотографиями было много лайков, слов благодарности и комментариев относительно внешнего вида животного.

"Есть разница между ним под шиной и вальяжным, как король на троне. Будто малыш потерял дух, а ты помог ему его вернуть", — писали в комментариях.

Напомним, супруги из Шотландии в конце прошлого месяца потеряли домашнего любимца — кота по имени Бинс. Впоследствии они были "шокированы", когда нашли его аж за 480 км в Ковентри.

Отметим, что недавно харьковскому коту Степану исполнилось 16 лет. Он отметил день рождения с праздничным тортом с белыми мышками и свечами в форме цифр 16.