Чоловік врятував кота, який сім років прожив на вулиці: як виглядає тварина сьогодні (фото)

Перетворення вразило користувачів соцмереж. У першу зустріч із майбутнім власником кіт ховався під машиною та мав рани на мордочці.

Домашні тварини часто змінюються після того, як з вулиці потрапляють до рук хазяїв або до притулку. Одне з таких перетворень показали на форумі Reddit. Там виставили фотографії кота, як він виглядав до і після порятунку.

На одному знімку кіт був в момент порятунку. Людина, яка опублікувала знімки, пояснила, що тварина сім років жила на вулиці.

На першому знімку тварина ховалась під машиною. У неї було мало шерсті та рани на мордочці.

На іншому зображенні кіт лежав неподалік кігтеточки. Тварина з сяючою, пухнастою шкірою виглядає абсолютно здоровою.

Люди були приголомшені тим, наскільки по-іншому виглядає врятований кіт через рік після того, як його забрали з вулиці. Багато користувачів були вражені тим, як він змінився. Під фотографіями було багато лайків, слів подяки та коментарів стосовно зовнішнього вигляду тварини.

"Є різниця між ним під шиною і розваленим як король на троні. Ніби маля втратило дух, а ти допоміг йому його повернути", — писали в коментарях.

Нагадаємо, подружжя з Шотландії наприкінці минулого місяця загубили домашнього улюбленця — кота на ім'я Бінс. Згодом вони були "шоковані", коли знайшли його аж за 480 км у Ковентрі.

Зазначимо, що нещодавно харківському коту Степану виповнилось 16 років. Він відмітив свято зі святковим тортом з білими мишками та свічками у формі цифр 16.