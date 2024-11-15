Зниклий безвісти кіт несподівано знайшовся за 480 км від дому: що з ним сталося (фото)

Домашнього улюбленця, який крутився біля поштової скриньки, помітила місцева мешканка Келлі Раян.

Подружжя з Шотландії, Кара та Колін Макберні, наприкінці минулого місяця загубили домашнього улюбленця й були "шоковані", коли знайшли його аж за 480 км у Ковентрі. Про це пише видання Sky News.

Білий кіт з рудими плямками, якого звуть Бінс, вийшов з дому в Камбернольді (Велика Британія) й безслідно зник. Власники обшукали всі околиці, але не знайшли жодних слідів свого вихованця. Це змусило їх побоюватися найгіршого сценарію.

Кара розповіла, що Бінс того дня гуляв на вулиці сам, як і зазвичай, але він завжди повертався додому, щоб поїсти.

"Ми шукали його скрізь. Думала, що з ним, мабуть, щось сталося. Уже й не сподівалася побачити знову, але приєдналася до багатьох сторінок у Facebook, де люди публікують оголошення про зниклих тварин", — розповідає 40-річна пані Макберні.

Через кілька тижнів жінці зателефонували з благодійної організації "Захист котів" й повідомили, що Бінса знайшли завдяки мікрочипу. Пухнастик був у безпеці у Ковентрі — за сотні миль звідти.

Подружжя з Шотландії возз'єдналося зі своїм котом Фото: Cara and Colin McBurnie

Домашнього улюбленця, який крутився біля поштової скриньки, помітила місцева мешканка Келлі Раян.

"Я не годувала його одразу, бо думала, що він, мабуть, чийсь, а потім одного разу вночі побачила, що кіт спить у лотку. Він ходив там постійно й інколи навідувався до сусідів", — розповідає вона.

Раян розмістила повідомлення про зниклого кота в інтернеті. Невдовзі з нею зв'язалися співробітники організації "Захист котів". Уже наступного дня Бінс возз'єднався зі своїми господарями.

Кара досі не може зрозуміти, як коту вдалося подолати таку відстань.

"Я шокована тим, що Бінс досі живий. Як він подолав понад 480 км? Дуже рада, що у нього був мікрочип", — додає вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що власниця кота Ліз Гіллеспі з містечка Рок-Спрінг, що у Джорджії (США), не могла повірити своїм очам, коли її домашній улюбленець повернувся додому через 7 років після зникнення. Сіамський метис з блакитними очима, названий на честь зірки баскетболу Кевіна Дюранта, зник ще у 2017 році, коли вийшов погуляти на подвір'ї.

Крім того, завдяки мікрочипу собака Клео, який зник 10 років тому, возз'єднався зі своєю сім'єю. 14-річного метиса кокер-спанієля та пуделя волонтери підібрали на вулиці, а згодом перевірили його на наявність мікрочипа із контактними даними власників.