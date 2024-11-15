Пропавший без вести кот неожиданно нашелся за 480 км от дома: что с ним произошло (фото)

Домашнего любимца, который крутился возле почтового ящика, заметила местная жительница Келли Раян.

Супруги из Шотландии, Кара и Колин Макберни, в конце прошлого месяца потеряли домашнего любимца и были "шокированы", когда нашли его аж за 480 км в Ковентри. Об этом пишет издание Sky News.

Белый кот с рыжими пятнами, которого зовут Бинс, вышел из дома в Камбернольде (Великобритания) и бесследно исчез. Владельцы обыскали все окрестности, но не нашли никаких следов своего питомца. Это заставило их опасаться худшего сценария.

Кара рассказала, что Бинс в тот день гулял на улице один, как и обычно, но он всегда возвращался домой, чтобы поесть.

"Мы искали его везде. Думала, что с ним, видимо, что-то случилось. Уже и не надеялась увидеть снова, но присоединилась ко многим страницам в Facebook, где люди публикуют объявления о пропавших животных", — рассказывает 40-летняя госпожа Макберни.

Через несколько недель женщине позвонили из благотворительной организации "Защита котов" и сообщили, что Бинса нашли благодаря микрочипу. Пушистик был в безопасности в Ковентри — за сотни миль оттуда.

Супруги из Шотландии воссоединились со своим котом Фото: Cara and Colin McBurnie

Домашнего любимца, который крутился возле почтового ящика, заметила местная жительница Келли Раян.

"Я не кормила его сразу, потому что думала, что он, видимо, чей-то, а потом однажды ночью увидела, что кот спит в лотке. Он ходил там постоянно и иногда наведывался к соседям", — рассказывает она.

Райан разместила сообщение о пропавшем коте в интернете. Вскоре с ней связались сотрудники организации "Защита котов". Уже на следующий день Бинс воссоединился со своими хозяевами.

Кара до сих пор не может понять, как коту удалось преодолеть такое расстояние.

"Я шокирована тем, что Бинс до сих пор жив. Как он преодолел более 480 км? Очень рада, что у него был микрочип", — добавляет она.

Напомним, ранее Фокус писал, что владелица кота Лиз Гиллеспи из городка Рок-Спринг, что в Джорджии (США), не могла поверить своим глазам, когда ее домашний любимец вернулся домой через 7 лет после исчезновения. Сиамский метис с голубыми глазами, названный в честь звезды баскетбола Кевина Дюранта, исчез еще в 2017 году, когда вышел погулять во дворе.

Кроме того, благодаря микрочипу собака Клео, которая исчезла 10 лет назад, воссоединилась со своей семьей. 14-летнего метиса кокер-спаниеля и пуделя волонтеры подобрали на улице, а затем проверили его на наличие микрочипа с контактными данными владельцев.