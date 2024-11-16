Торт з мишами та дружина: кіт Степан відзначив 16 років (фото)

На акаунт Степана, створений у 2020 році, наразі підписані 1,6 млн людей. Свого часу його відео репостила Брітні Спірс.

Харківському коту Степану виповнилося 16 років. Святковими кадрами іменинник "поділився" в Instagram.

"Друзі, мені сьогодні 16 років — я іменинник! Приймаю вітання, компліменти і, звісно, смаколики. Мама обіцяла торт зі свічками, тож чекаю, коли це диво станеться. Плани на день прості: їсти, спати, ловити погляди захоплення і знову їсти. Ну і, можливо, подряпати диван для святкового настрою. Напишіть в коментарях, який я гарний, пухнастий і найкращий!" — "зазначив" Степан, показавши свої архівні фото.

Коту Степану виповнилося 16 років

Згодом харківський іменинник показався біля святкового торта з білими мишками та свічками у формі цифр 16.

"З днем народження мене! Дякую всім за такі теплі та щирі привітання! Ваші слова зробили мій день особливим, і я мурчу від радості! Мяу-мяу, люблю вас усіх!" — "написав" Степан.

До іменинника з елегантною краваткою приєдналася його дружина Стефанія, яку він привіз з Франції. Вони у квітні 2023 року "вирішили" узаконити свої стосунки.

Коту Степану виповнилося 16 років

Нагадаємо, після обстрілів росіянами Харкова Степан потрапив до лікарні, а його власниця вирішила виїхати з України. Навесні 2024 року вони були в Німеччині.

Раніше Фокус писав про те, що на початку війни, коли почався обстріл Північної Салтівки, Анна, господиня Степана, разом із ним виїхали з міста. Деякий час вони жили у Франції, де Степан отримав престижну блогерську премію, а також зібрав допомогу для тварин, які постраждали від війни в Україні, і прикрасив обкладинку журналу в Монако.