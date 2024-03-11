Кіт Степан виїхав з України: де тепер пухнастий блогер

Кілька тижнів про місцеперебування тварини не було відомо нічого. Тепер її господиня повідомила, що кіт знову за межами України.

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Харківський кіт-блогер Степан, який на деякий час знову зник із соцмереж і нещодавно виїхав із Харкова, знайшовся. На сторінці в Instagram кота Степана з'явилося фото тварини та його "дружини" Стефанії. Вони позують на великій світлій кухні з білими меблями, залитій сонцем.

"Дорогі друзі! Ми знайшли наш новий дім у Німеччині. Я почуваюся добре. Спасибі за ваші думки", — йдеться у підписі до фотографії.

У лютому стало відомо, що Степана і Стефанію вивезли з Харкова. Шанувальники тварини довго ламали голову, куди подівся кіт. Були навіть припущення, що його вкрали з ветклініки, куди він потрапив після чергового обстрілу міста через пережитий стрес. Однак пізніше з'явилося спростування цієї інформації.

На початку війни, коли почався обстріл Північної Салтівки, Анна, господиня кота, разом із ним виїхали з міста. Деякий час вони жили у Франції, де Степан навіть отримав престижну блогерську премію, а також зібрав чималу допомогу для тварин, які постраждали від війни в Україні, і прикрасив обкладинку журналу в Монако.

Через деякий час пухнастий блогер повернувся в Україну разом із подругою Стефанією і деякий час жив у Львові. Повернення Степана до Харкова стало справжньою радісною подією. Ще більше шанувальників кота розчулило його "одруження".

Раніше Фокус писав, що у харківського кота Степана з'явився конкурент на Прикарпатті.