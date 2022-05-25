Знайомтесь, Бандера: в харківського кота Степана з'явився конкурент на Прикарпатті

Лаври кота Степана не дають спокою багатьом чотирилапим блогерам, і вони намагаються не відставати від одноплемінника, продукуючи цікавий та актуальний контент.

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13-річний чорно-білий кіт Бандера, який живе на Прикарпатті, схоже, може скласти серйозну конкуренцію своєму ровеснику з Харкова Степану, оскільки обліковий запис вусатого красеня вже привернув увагу 4,6 тис. людей.

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Про Бандеру, крім віку, відомо, що йому 6,5 року, він любить домашні молоко та сметану, а також у своєму обліковому записі відстежує все, що відбувається в Україні, та підтримує ЗСУ та земляків.

Наприклад, на сторінці можна побачити фотографію, на якій він позує з в'язаним "Джавеліном", у шоломі та іменній бандані у кольорах української військової форми та написом "Український піксель — це розлючена вишиванка", а також у рожевій панамці, яка стала трендом після перемоги Kalush Orchestra на "Євробаченні".

Містом кіт подорожує в червоно-чорній сумці, зазначивши в одній з публікацій, що саме такий вигляд має "бандеромобіль".

Нещодавно Бандера влаштував аукціон з продажу марок з російським військовим кораблем, а всю отриману суму пообіцяв віддати фонду "Повернись живим", що допомагає ЗСУ.

Тим часом кіт Степан з 1,3 млн підписників отримав престижну блогерську премію World Influencers and Bloggers Awards у французьких Каннах і посидів на руках у знаменитого блогера Хабі Ламе.

Нагадаємо, як виглядають чотирилапі символи війни України проти Росії.