Знакомьтесь, Бандера: у харьковского кота Степана появился конкурент на Прикарпатье
Лавры кота Степана не дают покоя многим четырехлапым блогерам, и они стараются не отставать от соплеменника, продуцируя интересный и актуальный контент.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
13-летний черно-белый кот Бандера, который живет на Прикарпатье, похоже, может составить серьезную конкуренцию своему ровеснику из Харькова Степану, поскольку аккаунт усатого красавца уже привлек внимание 4,6 тыс. человек.
О Бандере, кроме возраста, известно, что ему 6,5 года, он любит домашние молоко и сметану, а также в своем аккаунте отслеживает все, что происходит в Украине, и поддерживает ВСУ и соотечественников.
Например, на странице можно увидеть фотографию, на которой он позирует с вязанным "Джавелином", в шлеме и именной бандане в цветах украинской военной форме и надписью "Украинский пиксель – это разозленная вышиванка", а также в розовой панамке, которая стала трендом после победы Kalush Orchestra на "Евровидении".
По городу кот путешествует в красно-черной сумке, отметив в одной из публикаций, что именно так выглядит "бандеромобиль".
Не так давно Бандера устроил аукцион по продаже марок с русским военным кораблем, а всю полученную сумму пообещал отдать фонду "Повернись живим", помогающему ВСУ.
Тем временем кот Степан с 1,3 млн подписчиков получил престижную блогерскую премию World Influencers and Bloggers Awards во французских Каннах и посидел на руках у знаменитого блогера Хаби Ламе.
Напомним, как выглядят четырехлапые символы войны Украины против России.