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Знакомьтесь, Бандера: у харьковского кота Степана появился конкурент на Прикарпатье

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Кот Бандера
Фото: kit_bandera | Кот Бандера – новая звезда Instagram

Лавры кота Степана не дают покоя многим четырехлапым блогерам, и они стараются не отставать от соплеменника, продуцируя интересный и актуальный контент.

13-летний черно-белый кот Бандера, который живет на Прикарпатье, похоже, может составить серьезную конкуренцию своему ровеснику из Харькова Степану, поскольку аккаунт усатого красавца уже привлек внимание 4,6 тыс. человек.

О Бандере, кроме возраста, известно, что ему 6,5 года, он любит домашние молоко и сметану, а также в своем аккаунте отслеживает все, что происходит в Украине, и поддерживает ВСУ и соотечественников.

Например, на странице можно увидеть фотографию, на которой он позирует с вязанным "Джавелином", в шлеме и именной бандане в цветах украинской военной форме и надписью "Украинский пиксель – это разозленная вышиванка", а также в розовой панамке, которая стала трендом после победы Kalush Orchestra на "Евровидении".

По городу кот путешествует в красно-черной сумке, отметив в одной из публикаций, что именно так выглядит "бандеромобиль".

Не так давно Бандера устроил аукцион по продаже марок с русским военным кораблем, а всю полученную сумму пообещал отдать фонду "Повернись живим", помогающему ВСУ.

Тем временем кот Степан с 1,3 млн подписчиков получил престижную блогерскую премию World Influencers and Bloggers Awards во французских Каннах и посидел на руках у знаменитого блогера Хаби Ламе.

Напомним, как выглядят четырехлапые символы войны Украины против России.