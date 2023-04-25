Кіт Степан із Харкова одружився зі своєю подругою з Франції

Хазяйка кота показала "справжнє" свідоцтво про шлюб.

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Знаменитий харківський кіт Степан одружився на 15-му році життя, пов'язавши себе шлюбом зі своєю коханою Стефанією. Про радісну подію господиня тварин Ганна розповіла на сторінці в Instagram.

Вона не тільки поділилася фотографією "молодят", але навіть показала справжнє свідоцтво про шлюб, видане комунальним підприємством "Щасливе місто".

На нареченій був білий бант, а на шиї нареченого — чорна краватка Фото: loveyoustepan/Instagram Фото: loveyoustepan/Instagram

"Зробив своїй коханій Стефанії пропозицію лапки та серця в комунальному підприємстві "Щасливе місто" @happycity_official. До речі, будь хто, і навіть я, можу оформити шлюб за 24 години та повністю під "ключ" організувати весілля на будь-якій локації Харкова та Києва. Не стримуйте своїх емоцій, освідчуйтесь, кохайте один одного, життя одне! Стефаніє, кохаю тебе!" — йдеться в підписі.

Степан і Стефанія Котів є навіть свідоцтво про шлюб Фото: loveyoustepan/Instagram

Зі свідоцтва можна дізнатися, що Степан народився в Харкові у 2009 році, а його прізвище Кіт. А ось Стефанії лише рік, і вона француженка. Пара "познайомилася", коли харківський блогер перебував в евакуації у цій країні.

Туди родина Степана змушена була поїхати після того, як російські війська взялися знищувати Північну Салтівку.

За кордоном кіт не сидів, склавши лапки, і всіляко допомагав збирати гроші на корм тваринам, котрі постраждали від війни. Ба більше, він отримав і престижну блогерську премію у Каннах, а його фотографіями ділилася навіть Брітні Спірс.

Кілька місяців тому Ганна зі Степаном повернулися до України. Після життя у Львові вони приїхали до Харкова.

Раніше Фокус писав, що кіт Степан прикрасив обкладинку Times Monaco та познайомився з дизайнером Русланом Багінським.