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Стиль життя

Кіт Степан із Харкова одружився зі своєю подругою з Франції

кіт степан, стефанія, шлюб, свідоцтво про шлюб
Фото: loveyoustepan/Instagram | Молодята Степан і Стефанія

Хазяйка кота показала "справжнє" свідоцтво про шлюб.

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Знаменитий харківський кіт Степан одружився на 15-му році життя, пов'язавши себе шлюбом зі своєю коханою Стефанією. Про радісну подію господиня тварин Ганна розповіла на сторінці в Instagram.

Вона не тільки поділилася фотографією "молодят", але навіть показала справжнє свідоцтво про шлюб, видане комунальним підприємством "Щасливе місто".

кіт степан, весілля, стефанія, свідоцтво про шлюб, весілля Fullscreen
На нареченій був білий бант, а на шиї нареченого — чорна краватка
Фото: loveyoustepan/Instagram
кіт степан, весілля, стефанія, свідоцтво про шлюб, весілля Fullscreen
Фото: loveyoustepan/Instagram

"Зробив своїй коханій Стефанії пропозицію лапки та серця в комунальному підприємстві "Щасливе місто" @happycity_official. До речі, будь хто, і навіть я, можу оформити шлюб за 24 години та повністю під "ключ" організувати весілля на будь-якій локації Харкова та Києва. Не стримуйте своїх емоцій, освідчуйтесь, кохайте один одного, життя одне! Стефаніє, кохаю тебе!" — йдеться в підписі.

кіт степан, свідоцтво про шлюб Fullscreen
Степан і Стефанія Котів є навіть свідоцтво про шлюб
Фото: loveyoustepan/Instagram

Зі свідоцтва можна дізнатися, що Степан народився в Харкові у 2009 році, а його прізвище Кіт. А ось Стефанії лише рік, і вона француженка. Пара "познайомилася", коли харківський блогер перебував в евакуації у цій країні.

Туди родина Степана змушена була поїхати після того, як російські війська взялися знищувати Північну Салтівку.

За кордоном кіт не сидів, склавши лапки, і всіляко допомагав збирати гроші на корм тваринам, котрі постраждали від війни. Ба більше, він отримав і престижну блогерську премію у Каннах, а його фотографіями ділилася навіть Брітні Спірс.

Кілька місяців тому Ганна зі Степаном повернулися до України. Після життя у Львові вони приїхали до Харкова.

Раніше Фокус писав, що кіт Степан прикрасив обкладинку Times Monaco та познайомився з дизайнером Русланом Багінським.