Кот Степан из Харькова женился на своей подруге из Франции
Хозяйка кота показала "настоящее" свидетельство о браке.
Знаменитый харьковский кот Степан женился на 15-м году жизни, связав себя узами брака со своей возлюбленной Стефанией. О радостном событии хозяйка животных Анна рассказала на странице в Instagram.
Она не только поделилась фотографией "молодоженов", но даже показала самое что ни на есть настоящее свидетельство о браке, выданное коммунальный предприятием "Щасливе місто".
"Сделал своей любимой Стефании предложение лапки и сердца в коммунальном предприятии "Щасливе місто" @happycity_official. Кстати, кто угодно и даже я, могу оформить брак за 24 часа и полностью под "ключ" организовать свадьбу на любой локации Харькова и Киева. Не сдерживайте своих эмоций, признавайтесь, любите друг друга, жизнь одна! Стефания, люблю тебя!", – говорится в подписи.
Из свидетельства можно узнать, что Степан родился в Харькове в 2009 году, а его фамилия Кот. А вот Стефании всего год, и она француженка. Пара "познакомилась", когда харьковский блогер был в эвакуации в этой стране.
Туда семья Степана вынуждена была уехать после того, как русские войска взялись уничтожать Северную Салтовку.
За границей кот не сидел, сложа лапки и всячески помогал собирать деньги на корм животным, пострадавшим от войны. Более того, он получил и престижную блогерскую премию в Каннах, а его фотографиями делилась даже Бритни Спирс.
Несколько месяцев назад Анна со Степаном вернулись в Украину. После жизни во Львове они приехали обратно в Харьков.
Ранее Фокус писал, что кот Степан украсил обложку Times Monaco и познакомился с дизайнером Русланом Багинским.