Знаменитый кот Степан, эмигрировавший с хозяйкой во Францию, выглядит очень стройным

Пользователи в соцсетях обратили внимание, что их любимый кот из Харькова, несмотря на все трудности и стресс из-за войны, ни капли не изменился.

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Знаменитый кот Степан из Харькова, которому ставила лайки сама Бритни Спирс, продолжает радовать своих поклонников. После начала полномасштабной войны в Украине, ему удалось вместе с хозяйкой эмигрировать во Францию, откуда он публикует фотографии и надеется поскорее вернуться домой.

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Недавно в Instagram появились свежие снимки Степана. Пользователи обратили внимание, что несмотря на стресс, который пришлось пережить коту из-за бомбежек и переезда в другую страну, он ни капли не утратил своего обаяния. А некоторые фанаты Степана заметили, что кот стал выглядеть еще более импозантным.

Напомним, Степан вместе с хозяйкой Анной до войны жили в Харькове. Когда российская армия начала активно обстреливать город, им пришлось прятаться в подвале. Неделю они провели без света, а чтобы зарядить телефон и быть на связи, Анна под угрозой обстрелов ходила в соседний подъезд. Через время харьковские волонтеры помогли коту вместе с его хозяйкой уехать в Польшу, а оттуда Всемирная ассоциация инфлюенсеров в Монако помогла им добраться до Франции. Оттуда 13-летний Степан, пользуясь своей популярностью в соцсетях, занимаются информационной поддержкой Украины и помогает собирать благотворительную помощь для животных, пострадавших из-за войны.

В Instagram также появляются повседневные фото кота, на которых он гуляет на побережье Средиземного моря в Ницце. А его хозяйка пишет о том, что надеется скоро оказаться дома и снова радовать подписчиков знаменитыми снимками ее любимца, опирающего на стол с бокалом вина.

Недавно Степана номинировали на международную премию World Influencers and Bloggers Awards 2022. Это самая престижная награда для блогеров, а само событие призвано собрать деньги для помощи Украине.

Фокус рассказывал, что кот Степан прославился после того, как его снимки понравились певице Бритни Спирс. Знаменитость сделала репост его фото, отметив удивительную харизму Степана, что подарило коту более миллиона подписчиков в Instagram со всего мира.