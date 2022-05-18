Знаменитий кіт Степан, який емігрував із господаркою у Францію, тримає себе у формі

Користувачі в соцмережах звернули увагу, що їхній улюблений кіт із Харкова, незважаючи на всі труднощі та стрес через війну, ні краплі не змінився.

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Знаменитий кіт Степан із Харкова, якому ставила лайки сама Брітні Спірс, продовжує радувати своїх шанувальників. Після початку повномасштабної війни в Україні йому вдалося разом із господаркою емігрувати до Франції, звідки він публікує фото та сподівається скоріше повернутися додому.

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Нещодавно в Instagram з'явилися свіжі знімки Степана. Користувачі звернули увагу, що незважаючи на стрес, який довелося пережити коту через бомбардування і переїзд в іншу країну, він ні краплі не втратив своєї чарівності. А деякі фанати Степана помітили, що кіт виглядає ще більш імпозантним, трохи набравши у вазі.

Нагадаємо, Степан разом із господаркою Анною до війни жили у Харкові. Коли російська армія почала активно обстрілювати місто, їм довелося ховатися у підвалі. Тиждень вони провели без світла, а щоб зарядити телефон і бути на зв'язку, Анна під загрозою обстрілу ходила в сусідній під'їзд. Через час харківські волонтери допомогли коту разом із його господаркою виїхати до Польщі, а звідти Всесвітня асоціація інфлюєнсерів у Монако допомогла їм дістатися до Франції. Звідти 13-річний Степан, користуючись своєю популярністю у соцмережах, займається інформаційною підтримкою України та допомагає збирати благодійну допомогу для тварин, які постраждали через війну.

В Instagram також з'являються повсякденні фото кота, на яких він гуляє по узбережжю Середземного моря в Ніцці. А його господиня пише про те, що сподівається скоро опинитися вдома та знову радувати підписників знаменитими знімками її улюбленця, що спирається на стіл із келихом вина.

Нещодавно Степана номінували на міжнародну премію World Influencers and Bloggers Awards 2022. Це найпрестижніша нагорода для блогерів, а подія має зібрати гроші для допомоги Україні.

Фокус розповідав, що кіт Степан уславився після того, як його знімки сподобалися співачці Брітні Спірс. Зірка зробила репост його фото, зазначивши дивовижну харизму Степана, що подарувало коту понад мільйон підписників в Instagram з усього світу.