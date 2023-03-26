"Я дома". Знаменитый украинский кот Степан вернулся обратно в старую квартиру в Харькове (фото)

Кот, которого знают, наверно, во всем мире вернулся в свою старую харьковскую квартиру на Салтовке.

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Знаменитый украинский кот Степан вернулся обратно в старую харьковскую квартиру на Салтовке. Новые снимки из этой квартиры в Харькове, в которой кот Степан жил со своей хозяйкой Анной до начала полномасштабной войны появились в Instagram.

"Я дома", — говорится в подписи к новым снимкам.

У кота уже успели побывать журналисты, также сообщается, что Степан прыгал от радости, когда наконец-то вернулся домой.

"С возвращением в город -герой Харьков!" – написал под снимком Степана один из комментаторов.

Знаменитый украинский кот вернулся домой вместе с подружкой Стефанией.

"Ох уже эти их совместные фотографии. Это настоящие семейные фото. Жена с невинным лицом, и немного уставший от семейной2 жизни муж", — сказано в одном из комментариев.

Знаменитый украинский кот Степан вернулся обратно в старую харьковскую квартиру на Салтовке. Новые снимки из этой квартиры в Харькове, в которой кот Степан жил со своей хозяйкой Анной до начала полномасштабной войны появились в Instagram Фото: Instagram

До полномасштабной войны вторжения кот Степан жил со своей хозяйкой на Северной Салтовке, которая во время российских обстрелов Харькова пострадала больше всего. В марте прошлого в Instagram кота почти две недели не появлялись новые записи. Позже стало известно, что Анне со Степаном удалось выехать во Францию. В Каннах знаменитый кот получил престижную блогерскую премию.

Сейчас в Instagram популярного кота Степана 1,3 млн подписчиков. Самой известно его фотографией, которая стала мемом в Сети стало изображение сидящего кота рядом с бокалом вина. Именно его невозмутимый характер и выражение морды сделали его таким популярным. Кот Степан родился в 2008 году, а в 2020 году во время карантина его хозяйка сняла первое фото и видео с котом, которые набрали огромное количество просмотров и лайков.

Во время пребывания за границей, кот Степан попал на обложку издания Times Monaco, где о нем опубликовали целую статью Фото: wikipedia

Во время пребывания за границей, кот Степан попал на обложку издания Times Monaco, где о нем опубликовали целую статью.