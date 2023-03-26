"Я вдома". Знаменитий український кіт Степан повернувся назад у стару квартиру у Харкові (фото)

Кіт, якого знають, мабуть, у всьому світі повернувся до своєї старої харківської квартири на Салтівці.

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Знаменитий український кіт Степан повернувся назад до старої харківської квартири на Салтівці. Нові знімки з цієї квартири в Харкові, в якій кіт Степан жив зі своєю господаркою Анною до початку повномасштабної війни, з'явилися в Instagram.

"Я вдома", — йдеться у підписі до нових знімків.

У кота вже встигли побувати журналісти, також повідомляється, що Степан стрибав від радості, коли нарешті повернувся додому.

"З поверненням у місто-герой Харків!" – написав під знімком Степана один із коментаторів.

Знаменитий український кіт повернувся додому разом із подружкою Стефанією.

"Ох вже ці їхні спільні фотографії. Це справжні сімейні фото. Дружина з невинним обличчям, і чоловік, який трохи втомився від сімейного життя", — сказано в одному з коментарів.

Знаменитий український кіт Степан повернувся назад до старої харківської квартири на Салтівці. Нові знімки з цієї квартири в Харкові, в якій кіт Степан жив зі своєю господаркою Анною до початку повномасштабної війни, з'явилися в Instagram. Фото: Instagram

До повномасштабної війни кіт Степан жив зі своєю господаркою на Північній Салтівці, яка під час російських обстрілів Харкова постраждала найбільше. У березні минулого року в Instagram у кота майже два тижні не з'являлися нові записи. Пізніше стало відомо, що Ганні зі Степаном вдалося виїхати до Франції. У Каннах знаменитий кіт отримав престижну блогерську премію.

Зараз в Instagram популярного кота Степана 1,3 млн підписників. Найвідомішою його фотографією, яка стала мемом у мережі стало зображення кота, що сидить, поряд з келихом вина. Саме його незворушний характер і вираз морди зробили його таким популярним. Кіт Степан народився у 2008 році, а у 2020 році під час карантину його господиня зняла перше фото та відео з котом, які набрали величезну кількість переглядів та лайків.

Під час перебування за кордоном кіт Степан потрапив на обкладинку видання Times Monaco, де про нього опублікували цілу статтю Фото: wikipedia

Під час перебування за кордоном кіт Степан потрапив на обкладинку видання Times Monaco, де про нього опублікували цілу статтю.