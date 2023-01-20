Харьковский кот Степан появился на обложке журнала Times Monaco

Международная популярность кота-блогера не утихает.

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Самый знаменитый украинский кот-блогер Степан из харькова украсил обложку журнала Times Monaco, на страницах которого рассказывается удивительная история этого животного.

"Степан, известный в Instagram кот из Украины с 1,3 миллионами подписчиков на платформе, больше всего известен забавными фотографиями, размещенными его хозяйкой Анной, на которых изображена его фирменная поза — вальяжно сидит за столом, опираясь на локоть – точь-в-точь как человек", – начинается повествование о нем.

Журналисты описывают, как Степан вместе со своей хозяйкой Анной вынужден был покинуть родной город, а затем и Украину, на несколько недель пропав из соцсети.

"Нам предстоял долгий и трудный путь покинуть Харьков, который постоянно подвергался ракетным обстрелам. Монако было первым местом в Европе, куда мы добрались и нашли приют. Мы прожили там два месяца и получили большую помощь, поддержку и заботу от местных жителей. И мы искренне благодарны за нашу безопасность. В этом сказочном месте мы чувствовали себя в полной безопасности и защищенности. Красота природы, гор и моря, впечатляющая архитектура города и удивительная атмосфера помогли нам оправиться от всего пережитого ужаса. Монако – это кусочек рая на земле. Мне снятся все страны мира, и Украина, конечно, становится такой безопасной и надежной", – поделилась Анна.

За время, что находились за границей, Степан и Анна собрали более 15 тысяч евро на помощь животным, пострадавшим от войны в Украине. Сейчас пушистый блогер вместе с хозяйкой и новой подружкой Стефанией вернулся домой. Все втроем они живут во Львове, но недавно посетили Северную Салтовку в Харькове, где жили до войны.

Ранее Фокус писал, что Степан, фото которого постила Бритни Спирс, получил престижную блогерскую премию.