Харківський кіт Степан з'явився на обкладинці журналу Times Monaco

Міжнародна популярність кота-блогера не вщухає.

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Найзнаменитіший український кіт-блогер Степан із Харкова прикрасив обкладинку журналу Times Monaco, на сторінках якого розповідається дивовижна історія цієї тварини.

"Степан, відомий в Instagram кіт з України з 1,3 мільйонами підписників на платформі, найбільше відомий кумедними фотографіями, розміщеними його господинею Анною, на яких зображена його фірмова поза — вальяжно сидить за столом, спираючись на лікоть — точнісінько як людина", — починається розповідь про неї.

Журналісти описують, як Степан разом зі своєю господаркою Анною змушений був залишити рідне місто, а потім і Україну, на кілька тижнів зникши із соцмережі.

"Ми мали довгий і важкий шлях покинути Харків, який постійно зазнавав ракетних обстрілів. Монако було першим місцем у Європі, куди ми дісталися і знайшли притулок. Ми прожили там два місяці й отримали велику допомогу, підтримку та турботу від місцевих жителів. І ми щиро. Вдячні за нашу безпеку. У цьому казковому місці ми відчували себе в повній безпеці та захищеності. Краса природи, гір та моря, неймовірна архітектура міста та дивовижна атмосфера допомогли нам одужати від всього пережитого жаху. Монако — це шматочок раю на землі. Мені сняться всі країни світу, і Україна, звичайно, стає такою безпечною та надійною”, — поділилася Анна.

За час, що перебували за кордоном, Степан та Анна зібрали понад 15 тисяч євро на допомогу тваринам, які постраждали від війни в Україні. Зараз пухнастий блогер разом із господаркою та новою подружкою Стефанією повернувся додому. Всі утрьох вони живуть у Львові, але нещодавно відвідали Північну Салтівку у Харкові, де жили до війни.

Раніше Фокус писав, що Степан, фото якого постила Брітні Спірс, отримав престижну блогерську премію.