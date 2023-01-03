Кот Степан побывал в гостях у дизайнера Руслана Багинского (фото, видео)

Кот Степан пополнил копилку фото со знаменитостями.

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Знаменитый харьковский кот-блогер Степан, который сейчас вместе со своей хозяйкой живет во Львове, посетил шоу-рум известного 33-летнего дизайнера головных уборов Руслана Багинского. Соответствующая фотография появилась на странице животного, а видео опубликовал в своем аккаунте любимый мировыми модными знаменитостями Багинский.

На снимке дизайнер стоит на пороге своего шоу-рума во Львове и держит на руках Степана. На нем черные джинсы, вязанная кофта, футболка, горчичные ботинки и зеленая панама, скорее всего, его собственного дизайна.

"Приветствуем в семье @loveyoustepan 💙💛 Welcome to RB Family @loveyoustepan", – подписал кадры Багинский.

Руслан Багинский – довольно популярная персона среди звезд мирового шоу-бизнеса. В его головных уборах появляются в публичном пространстве Белла Хадид, Майли Сайрус, Пэрис Хилтон, Мадонна и другие. Последняя даже встретила 2022 в балаклаве от дизайнера со Львова.

Была шляпка от Багинского и у Ее Величества Елизаветы II. Такой подарок он преподнес по случаю Дня Независимости Украины и в благодарность за непоколебимую поддержку нашей страны.

Напомним, Степан недавно побывал в Харькове на Северной Салтовке, где его квартира пострадала от вражеского обстрела. Затем он вернулся во Львов вместе со своей подружкой, кошкой Стефанией, и хозяйкой Анной.

Находясь за границей в качестве беженца, кот собирал деньги для помощи животным, пострадавшим от войны, а также получил в Каннах престижную блогерскую премию.