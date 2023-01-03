Кіт Степан побував у гостях в дизайнера Руслана Багінського (фото, відео)

Кіт Степан поповнив скарбничку фото зі знаменитостями.

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Знаменитий харківський кіт-блогер Степан, який зараз разом зі своєю господаркою живе у Львові, відвідав шоу-рум відомого 33-річного дизайнера головних уборів Руслана Багінського. Відповідна фотографія з'явилася на сторінці тварини, а відео опублікував у своєму акаунті улюблений світовими модними знаменитостями Багінський.

На знімку дизайнер стоїть на порозі свого шоу-руму у Львові та тримає на руках Степана. На ньому чорні джинси, в'язана кофта, футболка, гірчичні черевики та зелена панама, швидше за все, його власного дизайну.

"Вітаємо в сім'ї @loveyoustepan 💙💛 Welcome to RB Family @loveyoustepan", — підписав кадри Багінський.

Руслан Багінський – досить популярна особа серед зірок світового шоу-бізнесу. У його головних уборах з'являються у публічному просторі Белла Хадід, Майлі Сайрус, Періс Хілтон, Мадонна та інші. Остання навіть зустріла 2022 року у балаклаві від дизайнера зі Львова.

Був капелюшок від Багінського також у Її Величності Єлизавети II. Такий подарунок він зробив з нагоди Дня Незалежності України і на подяку за непохитну підтримку нашої країни.

Нагадаємо, Степан нещодавно побував у Харкові на Північній Салтівці, де його квартира постраждала від ворожого обстрілу. Потім він повернувся до Львова разом зі своєю подружкою, кішкою Стефанією та хазяйкою Ганною.

Перебуваючи за кордоном як біженець, кіт збирав гроші для допомоги тваринам, які постраждали від війни, а також отримав у Каннах престижну блогерську премію.