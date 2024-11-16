Торт с мышами и жена: кот Степан отметил 16 лет (фото)

На аккаунт Степана, созданный в 2020 году, сейчас подписаны 1,6 млн человек. В свое время его видео репостила Бритни Спирс.

Харьковскому коту Степану исполнилось 16 лет. Праздничными кадрами именинник "поделился" в Instagram.

"Друзья, мне сегодня 16 лет — я именинник! Принимаю поздравления, комплименты и, конечно, вкусности. Мама обещала торт со свечами, поэтому жду, когда это чудо произойдет. Планы на день простые: есть, спать, ловить взгляды восхищения и снова есть. Ну и, возможно, поцарапать диван для праздничного настроения. Напишите в комментариях, какой я красивый, пушистый и самый лучший!" — "отметил" Степан, показав свои архивные фото.

Коту Степану исполнилось 16 лет

Впоследствии харьковский именинник показался возле праздничного торта с белыми мышками и свечами в форме цифр 16.

"С днем рождения меня! Спасибо всем за такие теплые и искренние поздравления! Ваши слова сделали мой день особенным, и я мурчу от радости! Мяу-мяу, люблю вас всех!" — "написал" Степан.

К имениннику с элегантным галстуком присоединилась его жена Стефания, которую он привез из Франции. Они в апреле 2023 года "решили" узаконить свои отношения.

Коту Степану исполнилось 16 лет

Напомним, после обстрелов россиянами Харькова Степан попал в больницу, а его владелица решила уехать из Украины. Весной 2024 года они были в Германии.

Ранее Фокус писал о том, что в начале войны, когда начался обстрел Северной Салтовки, Анна, хозяйка Степана, вместе с ним уехали из города. Некоторое время они жили во Франции, где Степан получил престижную блогерскую премию, а также собрал помощь для животных, пострадавших от войны в Украине, и украсил обложку журнала в Монако.