Вечный котенок. Названа самая маленькая порода кошек в мире

Сингапурская порода кошек была практически уничтожена на родине и свою новую историю начала в 1970-ых годах, когда попала в США.

В мире насчитывается около 200 пород кошек, которые отличаются окрасом, повадками, размерами и характером, однако особое место среди них занимает сингапура, считающаяся самой маленькой кошкой в мире.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Название породы уже говорит о том, откуда она пошла. Из-за привычки этих животных жить в водостоках и спать в дренажных ямах жители Малайского полуострова, в южной оконечности которого расположен Сингапур, называли их "дренажными кошками".

Возраст породы составляет не менее 300 лет, и появилась она путем случайного скрещивания кошек, которые со всего мира попали в Сингапур на кораблях, с местными котами. Из-за маленького роста и проживания в канализациях местные власти отнесли этих животных к паразитам и истребляли их. Дошло до того, что в 1974 году осталось всего три кошки сингапуры. Заводчики вывезли их в США, а в 1980-м году было найдено еще одно животное. Эта четверка и стала первыми официально признанными представителями породы.

[ + – ] Семейство сингапурских кошек

В Сингапуре, где раньше этих животных массово уничтожали во время очистки дренажных каналов, в 1991 году их провозгласили национальным символом и установили в их честь несколько статуй.

[ + – ] В Сингапуре в 1991 году этих кошек провозгласили национальным символом

Сейчас популярность сингапуров стремительно растет, благодаря их экзотическому размеру, а также красивой внешности. Несмотря на то, что вес этих кошек редко превышает 2,5 кг (котов – 3 кг) их тело коренастое и мускулистое. С виду сингапурская кошка похожа на абиссинскую У нее округлая широкая короткая мордочка с "бакенбардами", большие миндалевидные глаза, цвет которых (карий, зеленый или желтый с черным окаймлением) формируется только к полутора годам, короткая и гладкая шерсть с темными или кремовыми полосами на каждом волоске, темнее на спине, хвосте и лапах, а также тонкий с тупым кончиком хвост.

[ + – ] Взрослые сингапурские кошки весят до 2,5 кг, коты – не больше 3 кг Фото: MAY, JULI & Nio, Singapulacat

Сингапуры считаются отличными компаньонами, хотя и сдержаны в проявлении эмоций. Они преданны и дружелюбны, легко обучаемы и любознательны, с удовольствием сидят на плече у хозяина или на коленях. Кошки этой породы не переносят одиночества, однако очень осторожны с чужаками.

Еще один важный плюс породы – ее бесконфликтность. Сингапуры отлично уживаются между собой и с другими животными в доме.

Решив завести сингапурскую кошку, стоит помнить, что она хорошо чувствует себя в знакомых пространствах, поэтому частые переезды и смена места жительства для нее не очень желательны. Кроме того, эта порода не любит холода, поэтому в их не часто можно встретить в нашей стране.

[ + – ] Сингапурские кошки очень любят тепло Фото: Pam Fuhrmeister/Instagram

Организовывая пространство для нового питомца, следует позаботиться о том, чтобы лежанка была как можно повыше, поскольку, имея возможность обзора с высоты, эти кошки чувствуют себя в безопасности.

[ + – ] Лежанку для сингапуры лучше разместить повыше Фото: Pam Fuhrmeister/Instagram

Напомним, какие породы кошек доставляют хозяевам меньше всего хлопот, а какие стоит заводить, трижды подумав.