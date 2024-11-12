Назвали в честь мультяшной героини: в США родилась собака с необычным окрасом (фото)

По словам журналистов, это довольно редкое заболевание, однако оно не вредит здоровью животных. Со временем окрас может исчезнуть.

57-летняя Эннис Тули, владелица четырех питбулей из Миссисипи (США), была шокирована, когда один из пяти новорожденных щенков родился с необычным зеленым оттенком. Щенка назвали Фионой в честь знаменитой принцессы из мультфильма "Шрек", пишет Daily Star.

По словам Эннис, это довольно редкое заболевание, однако оно не вредно для животного. Владелица щенка отметила, что часто зеленый окрас может исчезнуть за несколько недель, однако в некоторых случаях он может остаться.

"Фиона очень здоровая и чрезвычайно активная. Она также постоянно избегает своей мамы, а потом плачет, когда не может ее найти", — восторженно рассказывает о собаке владелица.

Она хотела себе оставить весь помет, однако пока не может себе это позволить. Поэтому Эннис собирается продать четырех щенков, но планирует оставить Фиону.

Журналисты отмечают, что похожий необычный случай произошел в штате Флорида. Тогда щенок породы золотистый ретривер родился цвета лайма. Владельцы собаки Грег и Кэрол ДеБрулер были ошеломлены необычным оттенком щенка.

"Мы с мужем разводим щенков уже почти 17 лет, и ничего подобного мы никогда не видели", — добавили они.

Семья ДеБрулер добавили, что такое случается довольно редко. Кстати, со временем мех собаки стал обычного цвета.

Напомним, недавно ученые выяснили причину воя собак. Также они установили, какие породы "самые разговорчивые".

Владельцы собак, по мнению исследователей, в целом делятся на три вида. и почти всем владельцам нравится физический контакт со своим питомцем.