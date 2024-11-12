Назвали на честь мультяшної героїні: в США народилась собака з незвичним забарвленням (фото)

За словами журналістів, це доволі рідкісне захворювання, однак воно не шкодить здоров'ю тварин. З часом окрас може зникнути.

57-річна Енніс Тулі, власниця чотирьох пітбулів з Міссісіпі (США), була шокована, коли одне з п'яти новонароджених цуценят народилось з незвичним зеленим відтінком. Щеня назвали Фіоною на честь знаменитої принцеси з мультфільму "Шрек", пише Daily Star.

За словами Енніс, це доволі рідкісне захворювання, однак воно не шкідливе для тварини. Власниця цуценяти зазначила, що часто зелений окрас може зникнути за декілька тижнів, однак в деяких випадках воно може залишитись.

"Фіона дуже здорова і надзвичайно активна. Вона також постійно уникає своєї мами, а потім плаче, коли не може її знайти", — захоплено розповідає про собаку власниця.

Вона хотіла собі залишити весь послід, однак наразі не може собі це дозволити. Тому Енніс збирається продати чотирьох цуценят, але планує залишити Фіону.

Журналісти зазначають, що схожий незвичайний випадок стався у штаті Флорида. Тоді цуценя породи золотистий ретривер народився кольору лайма. Власники собаки Грег та Керол ДеБрулер були приголомшені незвичайним відтінком цуценяти.

"Ми з чоловіком розводимо цуценят вже майже 17 років, і нічого подібного ми ніколи не бачили", — додали вони.

Сім'я ДеБрулер додали, що таке трапляється досить рідко. До речі, з часом хутро собаки стало звичайного кольору.

Нагадаємо, нещодавно вчені вияснили причину виття собак. Також вони встановили, які породи "найбалакучіші".

Власники собак, на думку дослідників, загалом поділяються на три види. і майже всім власникам подобається фізичний контакт зі своїм вихованцем.