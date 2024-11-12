"Мохнатые дети" или коллеги: ученые обнаружили, что все владельцы собак делятся на три категории

Исследователи пришли к выводу, что собаки все больше воспринимаются как члены семьи и почти всем владельцам нравится физический контакт со своим питомцем.

В культуре владельцы собак считают этих домашних животных своими лучшими друзьями, членами семьи или даже "мохнатыми детьми". Однако исследователи из Университета Этвеша Лоранда опросили 800 владельцев собак и обнаружили, что их можно разделить на три отдельные категории, пишет Daily Mail.

"Интересно, что хотя мы и собирали данные из онлайн-групп, посвященных домашним собакам, их владельцы были разными", — пояснила Лора Джиллет, ведущий автор исследования.

В частности, некоторые владельцы собак относятся к категории "дружелюбных коллег". Они склонны видеть в своих питомцах коллег и охранников, но при этом испытывают сильную эмоциональную связь. Такие владельцы обычно держат бордер-колли, бельгийских овчарок или немецких овчарок.

Другая категория, так называемые "родители собак", имеют тесную связь с животными. Они не видят в своих питомцах практических функций. Обычно это хозяева таких пород как выжла, боксер или такса.

"Компаньоны", еще одна категория владельцев собак, держат их преимущественно для общения. Однако этому типу удается сохранять с питомцами эмоциональную дистанцию. Обычно это владельцы муди, английских кокер-спаниелей или лабрадоров-ретриверов.

В целом результаты исследований показали, что почти всем опрошенным владельцам действительно нравится физический контакт со своей собакой (97,6%), "безусловная любовь", которую им дарит животное (93,7%), а также вид и красота своего питомца (88,4%). Однако около четверти опрошенных владельцев не получили никакой пользы от социального взаимодействия, которое обеспечивал их питомец, а вот 36,3% оно очень понравилось.

Исследователи надеются, что результаты их работы вдохновят на дальнейшие исследования сложных взаимоотношений между людьми и их собаками.

"Несмотря на общую тенденцию, наблюдаемую в западных странах, где собаки все больше воспринимаются как члены семьи, которые обеспечивают безусловную любовь и поддержку, это исследование подчеркивает, что не все владельцы собак одинаковы, даже в выборке, заинтересованной в изучении поведения собак", — пишут ученые в своем исследовании.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему воют собаки и какие породы "самые разговорчивые". Ученые отметили, что такое поведение можно подкорректировать.

Отметим, что 55-летняя Лиза Кауфман в течение 16 лет работала учительницей в США и преподавала естественные науки. Впоследствии она решила кардинально изменить свою жизнь и перебралась со своим питбулем Минни на частный остров в Бокас-дель-Торо (Панама).