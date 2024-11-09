Учительница бросила работу и продала все имущество, чтобы вместе с собакой жить на острове

Сейчас Лиза Кауфман живет в небольшой однокомнатной хижине, которая работает на солнечной энергии, а также собирает дождевую воду. Женщина говорит, что всегда мечтала о таком образе жизни.

55-летняя Лиза Кауфман в течение 16 лет работала учительницей во Флориде (США), где преподавала естественные науки старшеклассникам, а потом решила кардинально изменить свою жизнь и перебралась со своим 10-летним питбулем Минни на частный остров в Бокас-дель-Торо (Панама). О ее истории пишет издание Newsweek.

Кауфман давно мечтала жить в тропическом климате. Особая любовь к дикой природе у нее появилась еще во время учебы на геологическом факультете. В свое время женщина имела в собственности участок в Коста-Рике, но продала его, потому что решила остаться во Флориде, пока сын не окончит школу.

Когда началась пандемия COVID-19, желание исследовать новые горизонты, жить автономно и как можно дальше от общества у Лизы только усилилось.

"У меня не было никаких связей с Флоридой, кроме фантастических друзей. Очень хотела осуществить свою мечту", — рассказывает она в интервью журналистам издания.

Посетив Бокас-дель-Торо по совету друга, Кауфман влюбилась в волшебные пейзажи этого острова, однако логистика оказалась на удивление сложной. В частности, для переезда в Панаму нужно было не только подготовить пакет документов, но и детально продумать маршрут.

Кауфман давно мечтала изменить свою жизнь Фото: Freepik

"Как выяснилось, в Панаме строгие требования по регистрации домашних животных. Надо иметь одобрение от Министерства сельского хозяйства и посольства Панамы во Флориде", — объясняет она.

Именно поэтому бедному Минни пришлось лететь в грузовом отделении рейса Copa Airlines, а затем пересаживаться на меньший лайнер, чтобы наконец добраться до места назначения.

Лиза продала почти все свое имущество в доме с четырьмя спальнями, взяв с собой только самое необходимое. Сейчас она живет в небольшой однокомнатной хижине, которая работает на солнечной энергии, а также накапливает дождевую воду.

Не платя никаких коммунальных платежей, кроме интернета Starlink, британка живет так, как давно мечтала. Впрочем, не обошлось и без проблем и вызовов, ведь на острове нет многих удобств, как фастфуда и продуктовых магазинов.

Бывшая школьная учительница признается, что ей не хватает "педикюра и кофейни Starbucks". Также она иногда чувствует себя одинокой.

"Это не гламурная жизнь, но она мирная и прекрасная", — уверяет она.

Недавно женщина поделилась своей историей в Facebook-группе под названием "Да, я могу", собрав более 100 тысяч реакций и отзывов от людей, пораженных таким образом жизни.

Напомним, ранее Фокус писал, что 60-летний британец Ян Ашер решил покинуть свою старую жизнь и продать все имущество, чтобы купить собственный тропический остров в Карибском море.

А вот 27-летняя Сирират Ненсевич из Германии провела два месяца на острове Тыква на Большом Барьерном рифе у побережья Квинсленда (Австралия). В обмен на бесплатное жилье она работала 24 часа в неделю, занимаясь уборкой, садоводством и работой бармена на экокурорте.