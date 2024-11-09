Учителька покинула роботу й продала все майно, щоб разом з собакою жити на острові

Зараз Ліза Кауфман мешкає у невеликій однокімнатній хатинці, яка працює на сонячній енергії, а також накопичує дощову воду. Жінка каже, що завжди мріяла про такий спосіб життя.

55-річна Ліза Кауфман упродовж 16 років працювала вчителькою у Флориді (США), де викладала природничі науки старшокласникам, а потім вирішила кардинально змінити своє життя й перебралась зі своїм 10-річним пітбулем Мінні на приватний острів в Бокас-дель-Торо (Панама). Про її історію пише видання Newsweek.

Кауфман давно мріяла жити у тропічному кліматі. Особлива любов до дикої природи у неї з’явилась ще під час навчання на геологічному факультеті. Свого часу жінка мала у власності земельну ділянку в Коста-Риці, але продала її, бо вирішила залишитися у Флориді, поки син не закінчить школу.

Коли почалась пандемія COVID-19, бажання досліджувати нові горизонти, жити автономно і якомога далі від суспільства у Лізи тільки посилилось.

"У мене не було жодних зв'язків з Флоридою, окрім фантастичних друзів. Дуже хотіла здійснити свою мрію", — розповідає вона в інтерв'ю журналістам видання.

Відвідавши Бокас-дель-Торо за порадою друга, Кауфман закохалася в чарівні пейзажі цього острова, однак логістика виявилася напрочуд складною. Зокрема, задля переїзду до Панами потрібно було не лише підготувати пакет документів, а й детально продумати маршрут.

Кауфман давно мріяла змінити своє життя Фото: Freepik

"Як з’ясувалось, у Панамі суворі вимоги щодо реєстрації домашніх тварин. Треба мати схвалення від Міністерства сільського господарства та посольства Панами у Флориді", — пояснює вона.

Саме тому бідолашному Мінні довелося летіти у вантажному відділенні рейсу Copa Airlines, а потім пересідати на менший лайнер, щоб нарешті дістатися місця призначення.

Ліза продала майже все своє майно у будинку з чотирма спальнями, взявши з собою лише найнеобхідніше. Зараз вона живе у невеликій однокімнатній хатинці, яка працює на сонячній енергії, а також накопичує дощову воду.

Не сплачуючи жодних комунальних платежів, окрім інтернету Starlink, британка живе так, як давно мріяла. Втім, не обійшлося й без проблем та викликів, адже на острові немає багатьох зручностей, як фастфуду та продуктових магазинів.

Колишня шкільна вчителька зізнається, що їй не вистачає "педикюру і кав'ярні Starbucks". Також вона іноді відчуває себе самотньою.

"Це не гламурне життя, але воно мирне і прекрасне", — запевняє вона.

Нещодавно жінка поділилася своєю історією в Facebook-групі під назвою "Так, я можу", зібравши понад 100 тисяч реакцій й відгуків від людей, вражених таким способом життя.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 60-річний британець Ян Ашер вирішив покинути своє старе життя і продати все своє майно, щоб купити власний тропічний острів у Карибському морі.

А от 27-річна Сірірат Ненсевич з Німеччини провела два місяці на острові Гарбуза на Великому Бар'єрному рифі біля узбережжя Квінсленду (Австралія). В обмін на безплатне житло вона працювала 24 години на тиждень, займаючись прибиранням, садівництвом і роботою бармена на екокурорті.