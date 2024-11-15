Будущее уже здесь: компания в США ежегодно клонирует по 200 домашних любимцев (видео)

Бизнес по клонированию собак стоимостью 50 000 долларов процветает, а очередь растягивается на пять месяцев.

Спустя двадцать четыре года после того, как в Шотландии родилась овечка Долли — первое млекопитающее, успешно клонированное из взрослой клетки, — в Соединенных Штатах процветает клонирование домашних животных. Об этом пишет The Post.

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"Клонирование развивается настолько быстро, насколько быстро мы можем эффективно управлять этим ростом", — сказал Блейк Рассел, президент ViaGen.

Это единственная компания в США, предлагающая клонирование домашних животных, и в настоящее время у нее пятимесячный лист ожидания. Образец тканей должен быть собран в течение пяти дней после смерти питомца, но образец может храниться в замороженном виде десятилетиями. Подобная процедура описывалась в фантастическом фильме "Шестой день" 2000 года, в котором главную роль сыграл Арнольд Шварценеггер.

Компания была основана в 2002 году, сосредоточившись на генетическом сохранении лошадей и скота. В 2015 году она запустила подразделение ViaGen Pets, предлагающее свои услуги по клонированию любителям кошек и собак. С 2017 по 2022 год бизнес получил развитие и теперь компания клонирует около 200 домашних животных в год.

Раньше желающим клонировать домашних животных приходилось ехать в Южную Корею, где в 2005 году была клонирована первая собака — афганская борзая по кличке Снуппи.

Хотя клонирование становится все более популярным, оно остается довольно дорогим. Остин, бизнесмен из Нью-Йорка, недавно потратил 50 400 долларов на клонирование своего йоркширского терьера Цезаря, который скончался в январе.

"Я не мог завести чужую собаку; я был так убит горем и эмоционально привязан, и пройти через это было способом вернуть частичку Цезаря. Я хотел продолжить его родословную, но его кастрировали, когда он был щенком. Простой ответ: я не хотел еще одну собаку; я хотел потомство Цезаря. Для меня это был единственный способ двигаться вперед", — рассказал шестидесятилетний мужчина.

Также компания клонировала волкособа Уиллоу, которая погибла в ДТП, причем сразу пять раз. Щенки Феникс, Джунипер, Астра, Сирша, Отем и Эмбер чувствуют себя хорошо.

Чтобы клонировать домашнее животное, клетки тканей собирают, культивируют и замораживают до или сразу после смерти животного. ViaGen взимает 150 долларов в год, помимо первоначальной платы за сбор в размере 1600 долларов, с тех, кто хочет хранить замороженные образцы тканей.

Чтобы приступить к клонированию, ДНК из образца вводится в донорскую яйцеклетку, из которой удален генетический материал. Затем яйцеклетка стимулируется электричеством, чтобы побудить деление клеток. Полученные эмбрионы затем переносятся в суррогатное животное в надежде, что хотя бы один из них приживется. Если процедура проходит успешно, суррогатная мать вынашивает клон — или потенциально клонирует — около двух месяцев, как это обычно бывает у собак и кошек, и рожает здоровых щенков или котят.

"У нового животного есть все клетки вашей старой собаки", — сказал Остин.

Сложный процесс подразумевает проведение операций на двух животных — доноре яйцеклеток и суррогатной матери, — что вызывает некоторые этические опасения.

Лорен Эстон, представитель ViaGen, подчеркивает, что со всеми животными обращаются гуманно. "Мы следим за тем, чтобы о них хорошо заботились", — сказала она The Post.

Пять клонов волкособа Уиллоу

Что касается здоровья самих клонов, исследование 2016 года, посвященное долгосрочному здоровью клонированных овец и опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что клонированные животные стареют, как и обычные.

Остин был в восторге от результатов. У него успешно имплантировались два эмбриона, а его клонированным щенкам, Джулиусу и Генри, сейчас 4 месяца.

По его словам, даже в своем нежном возрасте они уже демонстрируют поразительное сходство с его покойным щенком.

"Эти парни невероятно похожи на Цезаря по чертам, манерам и реакциям, а ведь они просто щенки. Я до сих пор очень скучаю по Цезарю и плачу по нему, но теперь у меня есть частичка его. У этих собак 100% его клеток и ДНК — это почти реинкарнация", — сообщил он.

Хотя это и дорого, Рассел сказал, что не только богатые любители домашних животных выбирают клонирование. "У нас много людей среднего класса, которые говорят нам, что удовольствие, которое они получают от своих животных, стоит больше, чем удовольствие, которое они получают от автомобиля", — сказал он ранее в интервью.

Келли Андерсон, маркетолог, проживающая в Остине, штат Техас, с трудом могла позволить себе клонирование, когда семь лет назад умерла ее кошка Чай.

"Я взяла кредит. Деньги дались мне нелегко. Я совсем не богата, но это стоило каждой копейки, абсолютно… Чай была моей родственной душой; она понимала меня, и она была всем для меня. У меня никогда не было таких отношений с другим домашним животным или человеком, как с ней", — сказала она, оплачивая процедуру, которая на тот момент стоила 25 000 долларов.

Получившаяся кошка по имени Белль выглядит точь-в-точь как Чай. Однако копия в некоторых отношениях отличается от оригинала. Келли призналась, что Белль не так чувствует ее эмоции, как ее предшественница.

Напомним, мать Пэрис Хилтон рассказала, что ее дочь клонировала свою любимую собаку Даймонд Бэби.