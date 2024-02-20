"Как близнецы": Кэти Хилтон рассказала о клонированных собаках Пэрис Хилтон (фото)

Мама светской львицы отметила, что ее дочь очень любит животных. Также Перис является отличной мамой для своих малышей.

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64-летняя Кэти Перис поделилась интересной новостью о собаках своей дочери. Американская фотомодель, актриса и певица Пэрис Хилтон "возродила" из стволовых клеток свою пропавшую собачку. Об этом она рассказала в интервью Us Weekly 18 января.

"Два маленьких близнеца, которые были клонированы, остаются вместе, ходят вместе, они как бы прижимаются друг к другу, как близнецы", — рассказала Кэти.

Пэрис Хилтон с мамой Фото: Getty Images

42-летняя Пэрис Хилтон объявила, что клонировала свою любимую собаку Даймонд Бэби во время эпизода второго сезона сериала "Влюбленный Париж", который вышел в эфир в ноябре 2023 года. Двух клонированных щенков назвали Даймонд и Бэби.

Ранее, в сентябре 2022 года, Пэрис обратилась к своим подписчикам в Instagram с просьбой помочь найти Даймонд Бэби после того, как щенок сбежал из дома.

Фото: Getty Images

"Моя семья и друзья помогали мне искать повсюду, по всему моему району и ходили от двери к двери, но мы до сих пор не нашли ее", — написала тогда Пэрис , отметив, что чихуахуа "действительно была как дочь для мне."

Хотя Даймонд Бэби так и не была найдена, Пэрис смогла "возродить" ее клонированными собаками. "Это "Даймонд и Бэби", клоны Даймонда", — сказала Пэрис своей маме в реалити-шоу "Павлин". Фотомодель объяснила, что ее муж Картер Реум "нашел компанию", которая может клонировать животных.

"Они просто могут взять клетки собаки и создать такую ​​же собаку", — поделилась Пэрис. Ее мама Кэти была взволнована, обнимая двух новых членов семьи.

Пэрис Хилтон Фото: Getty Images

Известно, что Пэрис рассказала сестре Ники Хилтон Ротшильд о своем плане клонирования, объяснив, что она сохранила некоторые стволовые клетки Diamond Baby, оставшиеся после стерилизации, "на случай, если что-то подобное произойдет".

Однако, 40-летняя Ротшильд выразила свои сомнения по этому поводу: "Назовите меня старомодной, но у нас есть домашнее животное, и мы его любим. Когда проходит время, мы хороним его на заднем дворе. Итак, эта концепция клонирования немного странная".

Напомним, 20 февраля сообщалось, что Пэрис Хилтон показала подросшего сына. Феникс родился в начале 2023 года. У него уже есть маленькая сестренка Лондон.