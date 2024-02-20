"Як близнюки": Кеті Гілтон розповіла про клонованих собак Періс Гілтон (фото)

Мама світської левиці зазначила, що її донька дуже любить тварин. Також Періс є чудовою мамою для своїх малюків.

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64-річна Кеті Періс поділилася цікавою новиною про собак своєї доньки. Американська фотомодель, акторка і співачка Періс Гілтон "відродила" зі стовбурових клітин свого зниклого песика. Про це вона розповіла в інтерв'ю Us Weekly 18 січня.

"Два маленькі близнюки, які були клоновані, залишаються разом, ходять разом, вони наче притискаються один до одного, як близнюки", — розповіла Кеті.

Періс Гілтон із мамою Фото: Getty Images

42-річна Періс Гілтон оголосила, що клонувала свою улюблену собаку Даймонд Бебі під час епізоду другого сезону серіалу "Закоханий Париж", який вийшов в ефір у листопаді 2023 року. Двох клонованих цуценят назвали Даймонд і Бебі.

Раніше, у вересні 2022 року, Періс звернулася до своїх передплатників в Instagram із проханням допомогти знайти Даймонд Бебі після того, як цуценя втекло з дому.

Фото: Getty Images

"Моя сім'я і друзі допомагали мені шукати всюди, по всьому моєму району і ходили від дверей до дверей, але ми до сих пір не знайшли її", — написала тоді Періс, зазначивши, що чихуахуа "дійсно була як дочка для мене".

Хоча Даймонд Бебі так і не була знайдена, Періс змогла "відродити" її клонованими собаками. "Це "Даймонд і Бебі", клони Даймонда", — сказала Періс своїй мамі в реаліті-шоу "Павич". Фотомодель пояснила, що її чоловік Картер Реум "знайшов компанію", яка може клонувати тварин.

"Вони просто можуть узяти клітки собаки і створити таку саму собаку", — поділилася Періс. Її мама Кеті була схвильована, обіймаючи двох нових членів сім'ї.

Періс Гілтон Фото: Getty Images

Відомо, що Періс розповіла сестрі Нікі Гілтон Ротшильд про свій план клонування, пояснивши, що вона зберегла деякі стовбурові клітини Diamond Baby, що залишилися після стерилізації, "на випадок, якщо щось подібне станеться".

Однак, 40-річна Ротшильд висловила свої сумніви з цього приводу: "Назвіть мене старомодною, але у нас є домашня тварина, і ми її любимо. Коли минає час, ми ховаємо її на задньому дворі. Отже, ця концепція клонування трохи дивна".

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що Періс Гілтон показала сина, який підріс. Фенікс народився на початку 2023 року. У нього вже є маленька сестричка Лондон.