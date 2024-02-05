Періс Гілтон у компанії чоловіка відвідала червону доріжку "Греммі-2024" (фото)

Зірка розповіла про свій новий альбом, виконавчим продюсером якого стала Sia. Він вийде вже влітку 2024 року.

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42-річна американська світська левиця Періс Гілтон вийшла на червону доріжку "Греммі-2024" в компанії свого чоловіка, венчурного капіталіста Картера Реума, 42. Про це пише People.

Мама двох дітей зʼявилася на публіці в мерехтливій аквамариновій сукні Reem Acra на бретельках. У вбранні також були бічні вирізи з прикрашеним поясним ремінцем. Періс доповнила вечірній образ діамантовим браслетом, сережками та каблучками від Bucherer Fine Jewellery.

Зокрема, Гілтон продемонструвала виготовлений на замовлення клатч з власної лінійки сумочок з її прізвищем.

Також світська левиця розповіла про свій новий альбом, виконавчим продюсером якого стала Sia, який вийде вже влітку 2024 року.

Періс Гілтон та Картер Реум Фото: Getty Images

"Це буде культовим, і я дуже рада, що всі почують цю музику. Це все про мою подорож і все моє життя", — розповіла знаменитість.

Тим часом Картер Реум позував біля зіркової дружини в класичному костюмі з білою сорочкою та метеликом.

Періс Гілтон та Картер Реум Фото: Getty Images

Зокрема, на червоній доріжці мама двох дітей дала коментар про своїх спадкоємців. Вона зізналася, що їй дуже пощастило і малюки "дуже красиві".

Періс Гілтон Фото: Getty Images

Зазначимо, що подружжя виховує двох дітей — однорічного сина Фенікса та доньку Лондон, яка зʼявилася на світ у листопаді 2023 році. Двоє малюків народилися за допомогою сурогатних матерів.

Періс Гілтон із сином

Нагадаємо, Періс Гілтон показала фото з першого дня народження свого сина Фенікса.

Також Фокус писав про перші кадри доньки Періс Гілтон Лондон.