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Стиль життя

Періс Гілтон у компанії чоловіка відвідала червону доріжку "Греммі-2024" (фото)

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Фото: Getty Images | Періс Гілтон та Картер Реум

Зірка розповіла про свій новий альбом, виконавчим продюсером якого стала Sia. Він вийде вже влітку 2024 року.

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42-річна американська світська левиця Періс Гілтон вийшла на червону доріжку "Греммі-2024" в компанії свого чоловіка, венчурного капіталіста Картера Реума, 42. Про це пише People.

Мама двох дітей зʼявилася на публіці в мерехтливій аквамариновій сукні Reem Acra на бретельках. У вбранні також були бічні вирізи з прикрашеним поясним ремінцем. Періс доповнила вечірній образ діамантовим браслетом, сережками та каблучками від Bucherer Fine Jewellery.

Зокрема, Гілтон продемонструвала виготовлений на замовлення клатч з власної лінійки сумочок з її прізвищем.

Також світська левиця розповіла про свій новий альбом, виконавчим продюсером якого стала Sia, який вийде вже влітку 2024 року.

Періс Гілтон та Картер Реум Fullscreen
Періс Гілтон та Картер Реум
Фото: Getty Images

"Це буде культовим, і я дуже рада, що всі почують цю музику. Це все про мою подорож і все моє життя", — розповіла знаменитість.

Тим часом Картер Реум позував біля зіркової дружини в класичному костюмі з білою сорочкою та метеликом.

Періс Гілтон та Картер Реум Fullscreen
Періс Гілтон та Картер Реум
Фото: Getty Images

Зокрема, на червоній доріжці мама двох дітей дала коментар про своїх спадкоємців. Вона зізналася, що їй дуже пощастило і малюки "дуже красиві".

Періс Гілтон Fullscreen
Періс Гілтон
Фото: Getty Images

Зазначимо, що подружжя виховує двох дітей — однорічного сина Фенікса та доньку Лондон, яка зʼявилася на світ у листопаді 2023 році. Двоє малюків народилися за допомогою сурогатних матерів.

Періс Гілтон із сином

Нагадаємо, Періс Гілтон показала фото з першого дня народження свого сина Фенікса.

Також Фокус писав про перші кадри доньки Періс Гілтон Лондон.