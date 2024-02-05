Пэрис Хилтон в компании мужа посетила красную дорожку "Грэмми-2024" (фото)

Звезда рассказала о своем новом альбоме, исполнительным продюсером которого стала Sia. Он выйдет уже летом 2024 года.

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42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон вышла на красную дорожку "Грэмми-2024" в компании своего мужа, венчурного капиталиста Картера Реума, 42. Об этом пишет People.

Мама двоих детей появилась на публике в мерцающем аквамариновом платье Reem Acra на бретельках. В наряде также были боковые вырезы с украшенным поясным ремешком. Пэрис дополнила вечерний образ бриллиантовым браслетом, серьгами и кольцами от Bucherer Fine Jewellery.

В частности, Хилтон продемонстрировала изготовленный на заказ клатч из собственной линейки сумочек с ее фамилией.

Также светская львица рассказала о своем новом альбоме, исполнительным продюсером которого стала Sia, который выйдет уже летом 2024 года.

Пэрис Хилтон и Картер Реум Фото: Getty Images

"Это будет культовым, и я очень рада, что все услышат эту музыку. Это все о моем путешествии и всей моей жизни", — рассказала знаменитость.

Тем временем Картер Реум позировал возле звездной жены в классическом костюме с белой рубашкой и бабочкой.

Пэрис Хилтон и Картер Реум Фото: Getty Images

В частности, на красной дорожке мама двоих детей дала комментарий о своих наследниках. Она призналась, что ей очень повезло и малыши "очень красивые".

Пэрис Хилтон Фото: Getty Images

Отметим, что супруги воспитывают двоих детей — годовалого сына Феникса и дочь Лондон, которая появилась на свет в ноябре 2023 году. Двое малышей родились с помощью суррогатных матерей.

Пэрис Хилтон с сыном

Напомним, Пэрис Хилтон показала фото с первого дня рождения своего сына Феникса.

Также Фокус писал о первых кадрах дочери Пэрис Хилтон Лондон.