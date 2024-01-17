Пэрис Хилтон поздравила сына с первым днем рождения (фото)

Феникс родился в январе 2023 года с помощью суррогатной матери. Его сестренка Лондон появилась на свет почти через год таким же способом.

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42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон трогательно поздравила сына Феникса с первым днем рождения. Архивными кадрами с первенцем мама двоих детей делится в Instagram с более 26 млн подписчиков.

"Год назад в нашу жизнь пришел волшебный крошечный ангелочек, принеся столько любви и счастья. Мой драгоценный маленький, ты больше, чем мечта, которая осуществилась. Ты делаешь мою жизнь наполненной. Каждый день с тобой — это бесценный дар, и я бесконечно благодарна, что я твоя мама. Празднуешь свой первый из многих дней рождения", — написала Пэрис.

В частности, звезда соцсетей показала, как держит малыша на руках в самолете, как одевает его в костюмы ковбоя и врача.

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом

"С днем рождения", — поздравила Феникса в комментариях немецкая топ-модель Хайди Клум.

Кроме годовалого малыша, Пэрис Хилтон и венчурный капиталист Картер Реум воспитывают дочь Лондон, которая родилась в конце осени 2023 года. Двое детей появились на свет с помощью услуг суррогатных матерей.

Пэрис Хилтон и Картер Реум Фото: Getty Images

Хилтон и Реум поженились в ноябре 2021 года.

Напомним, Пэрис Хилтон впервые показала фото с новорожденной дочерью Лондон.

Также Фокус писал о поездке Пэрис Хилтон с сыном в Диснейленд.