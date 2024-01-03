Пэрис Хилтон показала кадры с новорожденным сыном (видео)

Феникс появился на свет в январе 2023. А уже в ноябре того же года родилась дочь Лондон.

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42-летняя американская львица Пэрис Хилтон показала кадры с новорожденным сыном Фениксом. Видео мама двоих детей опубликовала в Instagram.

"Моя жизнь наконец-то полна... Перейдите по ссылке в моем био, чтобы транслировать некоторые из моих самых любимых воспоминаний с Фениксом и Картером сейчас", — написала Пэрис.

На видео знаменитость держала на руках только что родившегося сына, который появился на свет в начале 2023 года и стал первенцем светской львицы.

В частности, Пэрис показала, как впервые кормила из бутылочки малыша, пошутив, что думала, что первым блюдом Феникса станут суши.

"Поздравляем, вы стали мамой", — сказали Пэрис, которая держала на руках сына, рожденного суррогатной матерью.

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом

"Так драгоценно. Я так рада за вас. Материнство вам к лицу!" — пишут в комментариях фанаты звездной семьи.

Феникс родился в январе 2023, а уже в ноябре того же года стало известно об еще одном пополнении в семье. У Пэрис Хилтон и Картера Реума родилась дочь Лондон, лицо которой пока не показывают публике.

Пэрис Хилтон с мужем и детьми

Светская львица и венчурный капиталист поженились осенью 2021. Брак стал первым для Пэрис.

Напомним, почему Пэрис Хилтон не смогла сама родить детей.

Также Фокус писал о поездке Пэрис Хилтон с сыном в Диснейленд.