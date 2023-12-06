Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Пэрис Хилтон раскрыла истинную причину, почему не смогла выносить детей

Пэрис Хилтон, Пэрис Хилтон дети, Пэрис Хилтон дочь лондон, картер реум, сын перис хилтон феникс, суррогатная мама
Фото: parishilton | Пэрис Хилтон

Ранее звезда рассказывала, что переживала за безопасность из-за своей популярности.

Related video

42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон призналась, что решила пойти на суррогатное материнство, потому что пережила травму в подростковом возрасте. Об этом пишет Romper.

Мама двоих детей объяснила, что у нее все еще "очень много посттравматических стрессовых расстройств из-за того, что [она] прошла" в школе для проблемной молодежи в Юте.

"Если я нахожусь в кабинете врача, я получаю укол, что-либо, у меня буквально будет приступ паники, и я не смогу дышать", — рассказала Пэрис.

"Я просто знала, что это не будет здоровым ни для меня, ни для ребенка, поскольку он растет внутри человека, который имеет такую сильную тревожность", — добавила знаменитость.

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом Fullscreen
Пэрис Хилтон с сыном Фениксом
Фото: Instagram/Paris Hilton

В 2020 году светская львица заявила, что подверглась физическому, сексуальному и эмоциональному насилию во время почти годового пребывания в школе.

Она утверждала, что часть предполагаемого жестокого обращения включала принудительные гинекологические осмотры, во время которых ее задерживали против воли.

Школа ранее заявляла, что "не оправдывает и не поощряет любые формы насилия".

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом Fullscreen
Пэрис Хилтон с сыном Фениксом
Фото: Instagram parishilton

Сейчас Пэрис, которая замужем за Картером Реумом, воспитывает двоих детей — 10-месячного сына Феникса и новорожденную дочь Лондон. Двое наследников звезды появились на свет благодаря суррогатным мамам.

Напомним, Пэрис Хилтон рассказала о новорожденной дочери.

Также Фокус писал о праздновании рождения дочери Лондон в семье Пэрис Хилтон.