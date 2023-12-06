Пэрис Хилтон раскрыла истинную причину, почему не смогла выносить детей

Ранее звезда рассказывала, что переживала за безопасность из-за своей популярности.

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42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон призналась, что решила пойти на суррогатное материнство, потому что пережила травму в подростковом возрасте. Об этом пишет Romper.

Мама двоих детей объяснила, что у нее все еще "очень много посттравматических стрессовых расстройств из-за того, что [она] прошла" в школе для проблемной молодежи в Юте.

"Если я нахожусь в кабинете врача, я получаю укол, что-либо, у меня буквально будет приступ паники, и я не смогу дышать", — рассказала Пэрис.

"Я просто знала, что это не будет здоровым ни для меня, ни для ребенка, поскольку он растет внутри человека, который имеет такую сильную тревожность", — добавила знаменитость.

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом Фото: Instagram/Paris Hilton

В 2020 году светская львица заявила, что подверглась физическому, сексуальному и эмоциональному насилию во время почти годового пребывания в школе.

Она утверждала, что часть предполагаемого жестокого обращения включала принудительные гинекологические осмотры, во время которых ее задерживали против воли.

Школа ранее заявляла, что "не оправдывает и не поощряет любые формы насилия".

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом Фото: Instagram parishilton

Сейчас Пэрис, которая замужем за Картером Реумом, воспитывает двоих детей — 10-месячного сына Феникса и новорожденную дочь Лондон. Двое наследников звезды появились на свет благодаря суррогатным мамам.

Напомним, Пэрис Хилтон рассказала о новорожденной дочери.

Также Фокус писал о праздновании рождения дочери Лондон в семье Пэрис Хилтон.