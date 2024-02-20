Періс Гілтон показала сина, що підріс (фото)

Фенікс народився на початку 2023 року. У нього вже є маленька сестричка Лондон.

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43-річна американська світська левиця Періс Гілтон показала сина Фенікса, що підріс. Сімейними знімками знаменитість поділилася в Instagram.

17 лютого 2024 року мама двох дітей відзначила день народження. А тепер ділиться кадрами святкування в сімейному колі. Зокрема, іменинниця з найближчими людьми вирушила в засніжені гори.

"Найкращі вихідні дня народження!" — написала Періс.

Періс Гілтон із сином

На деяких кадрах зʼявився і чоловік світської левиці — венчурний капіталіст Картер Реум.

"Малюки дуже милі, а кексики з фото ваших собак були супер веселими!", "Чому ви публікуєте фото тільки Фенікса, але не Лондон. Просто цікаво", "крихітка Фенікс стає таким великим", — коментують публікацію Періс її підписники.

Окрім однорічного малюка Фенікса, Періс Гілтон та її коханий виховують доньку Лондон, яка народилася наприкінці осені 2023 року. Двоє спадкоємців зʼявилися на світ за допомогою послуг сурогатних матерів.

Періс Гілтон із чоловіком Фото: Getty Images

Гілтон та Реум одружилися у листопаді 2021 року. У бізнесмена також є донька від попереднього союзу.

Нагадаємо, Періс Гілтон уперше показала новонароджену доньку Лондон.

Також Фокус писав про перший день народження сина Періс Гілтон.